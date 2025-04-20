Congestión al AP-7 a la altura de la Roca del VallèsAlbert Hernàndez

La AP-7 acumula más de 70 kilómetros de retenciones en varios tramos este domingo por la tarde en la operación retorno de Semana Santa.

A las 19 horas, destacan los 13 kilómetros de paros entre Llinars del Vallès y Montornès del Vallès y los 6 kilómetros en Sant Celoni -en el tramo norte- y los 10 kilómetros de circulación lenta entre l'Aldea y l'Ampolla y 8 kilómetros en Banyeres del Penedès -en el tramo sur.

También hay 5,5 kilómetros de cola en Castellví de la Marca, 5 kilómetros más en el Vendrell, 4 kilómetros en Vilafranca del Penedès y 4 kilómetros en Altafulla.

La C-16 es la otra vía con más complicaciones en la red vial y suma unos 15 kilómetros de congestión en dos tramos a Bagà y Cercs, según el Servicio Catalán de Tráfico (SCT).

En la Costa Brava, sobresalen los 6,6 kilómetros de paros en la C-31 en Santa Cristina d'Aro, los 5 kilómetros de circulación lenta en la C-65 en Llagostera y los 7 kilómetros de congestión en l'N-II, de Tordera en Maçanet de la Selva.

Finalmente, la C-32 en el Maresme también presenta bolsas de retenciones de 5 kilómetros entre Premià de Dalt y Alella (un accidente corta un carril de circulación), y de 4 kilómetros entre Argentona y Cabrils.

155.000 vehículos ya han devuelto en el área metropolitana, un 26,7% de los previstos

A las 19.00 horas ya habían vuelto al área metropolitana de Barcelona 155.000 vehículos, un 26,7% de los 580.000 previstos en la operación retorno de Semana Santa, según ha detallado el Servicio Catalán de Tráfico.