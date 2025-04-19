Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Protección Civil mantiene este sábado la prealerta del plan Inuncat ante la previsión de lluvias intensas en varias comarcas del Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre.

El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) mantiene también el aviso de situación meteorológica de peligro por posibles precipitaciones que pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos, localmente acompañadas de tormenta.

El episodio se extiende desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con un grado de peligro 2 sobre 6. Les comarcas afectadas en el Camp de Tarragona son el Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà y Priorat (quedan fuera del riesgo el Tarragonès y el Baix Penedès). En las Terres de l'Ebre, el aviso incluye el Baix Ebre, Ribera d'Ebre y Terra Alta, mientras que el Montsià queda fuera de la zona de riesgo.

Ante este episodio, Protección Civil pide extremar la prudencia, especialmente en la movilidad y las actividades al aire libre. También se advierte del riesgo de crecida de barrancos y pequeños afluentes, y se recomienda no acercarse a zonas inundables, ni a pie ni en vehículo.