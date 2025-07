El sector turístico de Tarragona prevé una ocupación de entre el 80 y 90% para Semana Santa

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El sector turístico de la Costa Daurada y las Tierras del Ebro prevé una ocupación en torno al 80 y 90% para Semana Santa. Los hoteleros y responsables de los campings son optimistas porque alcanzarán un 90% los días fuertes de Pascua. En el caso de los apartamentos turísticos y de las viviendas de uso turístico se espera una ocupación de entre el 60 y el 70%.

La previsión de buen tiempo y el turismo deportivo son los principales revulsivos. «Les previsiones son buenas, tener tantos acontecimientos deportivos, con más de 45.000 deportistas de disciplinas diferentes, lo facilitan», afirma la presidenta de la Federación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Provincia de Tarragona (FEHT), Berta Cabré. Por el contrario, los alojamientos rurales ebrenses no superarán el 80%.

El 90% de la planta hotelera de la Costa Daurada y de las Tierras del Ebro estará abierta por Semana Santa, lo cual supone unas 53.000 plazas en toda la demarcación de Tarragona, es decir, unas 10.000 más con respecto al año pasado. Uno de ellos es Hotel Solo Puerto Cambrils, el cual esta misma semana ya ha recibido un grupo de futbolistas de Kenia, formada por 46 personas.

«Los acontecimientos deportivos nos permiten hacer previsiones a largo plazo, para Semana Santa hay muchas reservas de última hora y necesitamos grupos que nos permitan planificar mejor», ha aseverado el director general de este establecimiento, Gustavo Cabedo. Según datos de la FEHT, los hoteles tendrán una ocupación medio del 85%. Sin embargo, del Jueves Santo al sábado, estas pueden llegar al 90%.

En el caso del sector del camping, también se espera un «alta» ocupación. Así, los establecimientos de interior rondarán en torno al 85% en bungalows y del 65% en parcelas durante el primer tramo de la semana, mientras que los de la costa la ocupación se cifrará en un 90% en los bungalows y en un 80% en las parcelas. Durante la segunda parte de la semana, los campings de Tarragona podrían conseguir ocupaciones de cerca del 90%. Se trata de unos datos similares a las del año pasado. Actualmente, todos los campings están abiertos.

A modo de ejemplo, el Camping Almendra prevé tener una ocupación en torno al 90%. Este dispone de 525 unidades de acampada, de las cuales el 40% son bungalows. Su gerente, Miquel Roca, ha explicado que la primera franja de la Semana Santa siempre es «muy imprevisible», ya que los clientes se esperan a última hora para decidir si hacen vacaciones. «Este año, Semana Santa ha caído muy tarde, eso nos beneficia, sobre todo, porque hará más calor; y si hace buen tiempo siempre acabamos haciendo una ocupación bastante aceptable», ha comentado Roca.

Además, ha añadido que desde la pandemia el sector del camping es más «atractivo»: «Estamos de moda, sobre todo entre las familias que buscan un espacio al aire libre donde los niños puedan jugar con seguridad y con todos los servicios, desde la animación, piscinas, pistas de deporte, así los padres y abuelos pueden descansar», ha dicho.

Con respecto a los apartamentos turísticos y a las viviendas de uso turístico, la ocupación se cifrará entre el 60 y el 70%. Les reservas de última hora también determinarán las cifras finales, que podrían alcanzar el 80%, si la climatología es favorable. Ahora mismo, hay disponibles las 25.000 plazas que se ofrecen en la demarcación de Tarragona.

Pesimismo en las casas rurales del Ebro

Por el contrario, las previsiones de los alojamientos rurales de las Tierras del Ebro no son tan optimistas. El presidente de Aturebre, Juanjo Bel, ha aseverado que son «malas» y no prevé que se supere el 80% de ocupación. Antes, cuando Semana Santa era en abril, sobraba gente y hacíamos listas de espera por si había anulaciones. Ahora, cada vez es peor, este año estamos mal», sostiene al responsable de Aturebre.

Bel ha señalado que las casas de la costa se llenarán, pero en el caso de las de la Plana será más complicado: «Les casas que están cerca de la playa, de las lagunas en el delta, quizás tienen un 100% de ocupación, pero las que estamos en la Plana nos quedamos un poco a pie», ha lamentado.

Turismo de proximidad

El grueso de los turistas que se alojarán en la destinación serán de proximidad y procedente del País Vasco, Navarra y Aragón. Los hoteles también recibirán visitantes de Irlanda, Reino Unido, Países Bajos y Francia. En el caso de los campings, la gran mayoría vendrán del área metropolitana de Barcelona, aunque también se alojarán franceses, holandeses y alemanes en los establecimientos de la costa. Con respecto a los apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico, se aloja-ras turistas catalanes, vascos, navarros y aragoneses.

«La combinación de turismo deportivo más el turismo familiar, conjuntamente con cliente internacional, hace única y especial la Semana Santa en la Costa Daurada y en las Terres de l'Ebre», ha destacado Caber, quién también ha remarcado que ya está en marcha la operativa del aeropuerto de Reus. Eso, sumado al inicio de la touroperació, de los viajes de grupos sénior y de final de curso, permite proyectar un «alta ocupación» durante los meses previos al verano.

Comparte opinión, el director general del Hotel Sol Port Cambrils que ha afirmado que es una «gran suerte» tener el equipamiento aéreo. «Países como Francia, Reino Unido, Bélgica con vuelos directos tienen un peso. Les ventas van bien y las expectativas son buenas», ha apuntado Cabedo de cara a la temporada de verano.

Tasa turística

Preguntado sobre el impacto de la tasa turística, el gerente del Camping Almendra asegura que no les será favorable y que si se aplica penalizarán al turismo de proximidad, provocando que escojan otras destinaciones próximas, donde no se graba este impuesto. «La tasa turística no, sólo la pagarán los extranjeros, también la pagaremos los mismos catalanes, cuesta un poquito explicar a la gente que viene de Barcelona o de Terrassa que es un turista», ha dicho Roca. También ha pedido que no se aplique a las Tierras del Ebro: «Nos cuesta bastante llenar, jugamos en desventaja». «Si pasamos de los 60 al 1,20 realmente penaliza, pero se puede soportar. Si, en cambio, subimos más, eso penalizará mucho», ha cerrado.