Nicolas Garcia: «No pasa nada si dices Catalunya Nord en Francia, nadie te lo prohíbe»

¿Cómo se vive desde el norte la situación del catalán?

«En el norte, desde el 2017, ha habido una toma de conciencia que en la Cataluña sur había un país y una voluntad de sacar adelante la independencia. Yo me lo miro más, para ser hijo de catalán y político, parte de mi trabajo en el Departamento es mantener el catalán en la Catalunya Nord. Muchas veces cuando vengo al sur noto que hay una regresión con el catalán».

¿Y cómo afecta eso en el norte?

«Eso nos perjudica un poco. Desde el proceso hay una especie de evolución aquí, también porque venimos de un estrato muy bajo. Hemos hecho un estudio que dice que el 80% de los padres quieren que sus hijos hablen catalán. La escuela de la Bressola cada día tiene más alumnos. Cuando yo llegué de alcalde no había ninguna clase bilingüe, y ahora cada nivel educativo de la escuela hay una o dos. Estamos lejos, pero hay una evolución».

¿Es la recuperación del catalán en el norte un ejemplo de lo que se puede hacer?

«Yo espero que, ni que sea modestamente, el hecho de que en la Catalunya Nord haya una evolución sirva de ayuda para hacer ver que no se tiene que retroceder. Cataluña tiene medios y recursos para parar esta regresión, y sería terrible no poder recuperar el catalán, porque si no hay esperanzas por nosotros. La Catalunya Sud es el faro, queda claro».

¿Qué se puede hacer desde el municipalismo con cuestiones como la lengua?

«En Francia muy poco. Ahora estamos en juicio cinco pueblos para querer introducir el catalán a los plenos. Aquí parece que cuando hablas catalán pones en peligro la República Francesa, a quien quiere hacer guerra con los rusos tiene miedo de un pueblo de 10.000 habitantes que quiere hablar catalán. Sí que tenemos recursos para hacer cultura, financiando cursillos o cine en catalán. Luchamos por ganar clases bilingües. Sin embargo, hay un cuadro que te pone el estado jacobino que sólo te das cuenta de que es cuando quieres salir. Puedes hacer sardanas y cursillos, incluso igual te dan alguna ayudita, pero cuándo quieres hablar catalán en un órgano público te dicen ‘interdit’ (prohibido)».

¿Qué relación tiene la juventud con el catalán?

«Es difícil que aprendan porque tiene pocas salidas. La juventud escoge la carrera si puede tener un oficio, y somos pocos los Ayuntamientos que valoran que alguien hable catalán cuando contratan. Yo soy uno de ellos, cuando necesito a un técnico pongo de condición que sea bilingüe, pero es muy raro. Si es cierto que algunos chicos bajan a estudiar a Gerona o a Vic, lugares donde sólo se habla catalán. Alguna juventud también trabaja en Barcelona, pero hay poca salida».

¿Cómo cree que puede ayudar al reconocimiento del catalán a Europa?

«Para nosotros sería una ayuda importantísima. Este reconocimiento querría decir que Francia valida el catalán. Yo pienso que encontrarán una excusa para no aceptarlo, porque si no cuál cara tendrían que decir que el catalán es una lengua oficial en Europa, pero en Francia no. Eso levantaría esta cuestión al País Vasco, Alsacia, Bretaña o Córcega. Dudo de que voten para hacer del catalán una lengua oficial, pero sería un argumento genial para nuestros abogados si se hiciera».

¿Recientemente, el representante de la Casa de la Generalitat se refirió a esta región como a Pirineos Orientales, cómo lo valora?

«El señor Person, tranquilamente, puede decir Catalunya Nord. Todos los que han estado antes de él lo han dicho y no se los ha pasado nada. Ningún representante francés te dirá que no lo hagas».

También dijo que el catalán está muerto

«Con él no le toca decir eso. Primero, porque no es verdad y segundo, porque no es el representante de la Generalitat de Catalunya quien tiene que decir eso, su trabajo es recordar que la lengua y la cultura catalana existen. Creo que es una falta política. Quiero pensar que es por inexperiencia, pero también viene de una línea política dada por la Generalitat. También envió los deseos de Navidad en francés, yo no lo había visto nunca eso. Podría ser una falta de inexperiencia, pero no lo creo, pienso que hay una línea política».

¿Cree que tendría que ser destituido?

«Yo no he firmado la carta para su destitución, no lo haré porque soy un institucional francés y porque creo que es el presidente Illa quien tiene esta personalidad. Yo habría firmado una carta diciendo que no era normal, eso sí».

Usted se considera comunista

«Sí».

¿Y por qué dio apoyo a Puigdemont?

«Yo no he dado apoyo a la candidatura de nadie. He permitido con toda la fuerza que he podido que Puigdemont y Junts puedan expresarse en la Catalunya Nord. Mientras yo viva en Francia no tomar posición, simplemente tengo mucha simpatía por todo el movimiento que inició en el 2017, y he militado. Les mías simpatías políticas socialmente son marxistas, yo he transmitido a los políticos de ERC y de Junts que si hiciera política a la Catalunya Sud me tendrían de cara, pero pienso que la cuestión independentista está en el centro de la cuestión social».

¿Qué piensa de la gente que dice que el independentismo es un concepto burgués?

«Es un error para mí. En mi partido ha habido esta discusión, incluso en el congreso. Para mí es una cuestión de clase, las pruebas son que hay muchos comunistas catalanes que militan a partidos independentistas, muchos se encontraron a la CUP. Para mí es una cuestión que entra a la lucha de clases».

También hay extrema derecha independentista

«Sí, y cuenta porque muchos independentistas radicales se han sumado al discurso de Aliança Catalana. Yo pienso que la idea de una Cataluña blanca no se puede aceptar».

¿Qué lectura hace de la política catalana actual?

«La independencia ha quedado en segundo plano por culpa de la división. Por otra parte, la izquierda española no ha sabido responder a la aspiración que surgía, ser una tercera voz con una postura federalista. La posición actual de Junts y de ERC simplemente no lo entiendo. Son partidos que se fijan en el pasado, así no se ganan elecciones, se tiene que mirar al futuro y representar una esperanza».

¿Cuál es su vínculo con Montbrió del Camp?

«En Francia los obreros tenían posibilidades de ir a las colonias, yo no quería, mis días de vacaciones eran bajar al pueblo de mi madre. De más mayor estuve trabajando en los chiringuitos de Cambrils, porque sabía muchos idiomas. Ahora con mi hermana tenemos un piso aquí y venimos muy a menudo. Cuando estoy en Elna y me voy en Montbrió le digo a la gente que bajo a mi pueblo».

¿Querría instalarse en la Cataluña sur?

Sí, y lo haré, pero no para hacer política. Quiero venir a ser un ciudadano porque es el país de mis abuelos y se vive allí bien.