La quinta edición del Festival Jordi Savall homenajea la diversidad, la amistad y la belleza

El Festival Jordi Savall celebra este año la quinta edición con un homenaje a la diversidad, la amistad y la belleza. El festival se celebrará entre el 11 y el 17 de agosto en el Real Monasterio de Santes Creus, en Aiguamúrcia y en el Convento de Sant Francesc en Montblanc. Este año como novedad también se darán conciertos en Valls y Alcover.

De toda la programación, Jordi Savall estará presente en cinco conciertos. En esta edición, Frederic Amat es el autor de la pintura creada para representar el festival y la programación incluye la inauguración de la exposición audiovisual e inmersiva a Montblanc El so de la tinta con la participación de Amat y Savall.

El director general del Festival Jordi Savall, Martí Santcliment, ha destacado que los repertorios que se han interpretado han venido casi de los cinco continentes. «Nos parecía lógico que en esta quinta edición la temática fuera un homenaje en lo que ha sido el festival durante cinco años, una muestra de diversidad cultural, social y humana».

Savall ha añadido que además de la diversidad, el festival es un homenaje a la amistad, la belleza y la transmisión de esta belleza y la celebración de la gran fuerza que tiene la música. «Es importante reclamar la diversidad que no tiene que ser una amenaza, aunque hoy en día hay muchos conflictos que vienen por la lucha entre diferentes culturas», ha dicho.

El festival arrancará el 11 de agosto con un concierto gratuito del Ensemble Mediterrània con Carola Ortiz en Montblanc en la plaza de Sant Francesc.

Jordi Savall estará presente en cinco grandes conciertos, entre los cuales destacan Homenatge a Marco Polo, el 12 de agosto, con Hespèrion XXI y Orpheus 21, Les vespres de Monteverdi, el 15 de agosto, con La Capilla Real de Cataluña y Le Concert des Nations, la Ofrena Musical, de J. S. Bach, el 16 de agosto, o el concierto de clausura Canticum pro pacem – Guerra i pau. De la Guerra dels Trenta Anys (1618) a la Capitulació de Barcelona i fi de la Guerra de Successió (1714), que tendrá lugar el 17 de agosto en el Real Monasterio de Santes Creus en la plaza de Sant Bernat. «La memoria es una de las cosas más importantes que tenemos que conservar», ha manifestado.

El festival tendrá la presencia de figuras destacadas del panorama musical internacional como el flautista Pierre Hamon, la cantante siria Waed Bouhassoun, el Ricercar Consort, el Quartet Casals, el laudista y guitarrista Enrike Solinís, así como Marc Hantaï y Pierre Hantaï, entre otros.

La apuesta por las nuevas generacionales y el talento joven se traduce este año con un concierto de la Joven Capilla Real de Cataluña dirigida por Lluís Vilamajó con la interpretación de la Missa pro defunctis, de Cristóbal de Morales, el 14 de agosto, y una residencia artística y concierto de Daniel Claret y Federica Porello, en el Convento de las Artes de Alcover con el estreno de El demà d’ahir, el 15 de agosto. Esta actuación representa el primer proyecto de danza del festival.

Frederic Amat

El artista Frederic Amat ha sido el autor de la pintura creada para representar el festival. En la línea del leitmotiv de esta edición, la obra presentada es también un homenaje a la diversidad. Este año además la programación incluye la inauguración de la exposición audiovisual e inmersiva El so de la tinta con la participación de Amat y Savall, creada para el festival. La muestra se podrá visitar diariamente en el Antiguo Hospital de Santa Magdalena de Montblanc. «Será un diálogo entre la tinta y el sonido», ha explicado Amat.

Entre las otras actividades programadas habrá ciclos de conferencias sobre geopolítica, derechos humanos y filosofía, con figuras como Koert Debeuf, Maria Bartels y Nous Salameh.

Entre las actividades complementarias también destaca la inauguración del proyecto La taula parada. El gust per la història, una iniciativa del Departament de Cultura que se hace en monumentos de Cataluña y aquí se llevará a cabo en el Real Monasterio de Santes Creus. A partir de la reconstrucción de una mesa histórica, se trata la cotidianidad y los usos de los espacios de la comunidad cisterciense.

«Una unión económica, pero no cultural»

Savall ha afirmado que en este momento que se vive en Europa la música tiene que tener una función importante. «Con la música podemos unir músicos de todos los países de Europa y mostrar que hay una cultura común, pero Europa no tiene competencia para la cultura», ha lamentado.

El músico ha dicho que hay una unión económica, pero no cultural. «Eso es muy grave, tendría que haber una visión cultural de Europa porque si no Europa no será real, la Europa económica no puede sobrevivir sin una Europa donde todos los creadores y la creatividad cultural estén unidos trabajando juntos».

El festival es organizado por la Fundación Centro Internacional de Música Antigua con el apoyo del Departament de Cultura. Las entradas ya se pueden adquirir desde este jueves.