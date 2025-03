Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Sólo el 7% de las denuncias por vulneración de derechos lingüísticos de los consumidores presentadas entre el 2012 y el 2024 han acabado en sanción. Según datos de la Agencia Catalana Consumo (ACC) analizadas por la ACN, se han impuesto sanciones en 367 de las 5.406 denuncias tramitadas por el ACC y por el Departamento de Política Lingüística, una sesentena de las cuales han acabado en multas por motivos no lingüísticos.

El importe medio de la multa es de 2.240 euros, la mayoría por informaciones de carácter fijo y «invitaciones a comprar» de los establecimientos y empresas. Los últimos dos años las quejas y denuncias por discriminación del catalán se han disparado: 3.000 expedientes entre 2023 y 2024, aproximadamente la mitad de todos los registrados desde el año 2012.

Les datos, obtenidos a través de una petición de transparencia, registran 341 sanciones –algunas, que dan respuesta además de una denuncia a la misma empresa por los mismos motivos.

Tres de cada diez multas (29,9%) son para no incluir el catalán en la información de carácter fijo, es decir, letreros del comercio, carteles en los escaparates o en el interior, o la señalización del horario comercial del establecimiento, entre otros. Una cuarta parte (25,5%) está para no utilizar la lengua catalana cuando se invita a comprar, es decir, en cualquier comunicación comercial que indica las características del bien o servicio y su precio. Por ejemplo, las cartas de los restaurantes.

Les vulneraciones de derechos lingüísticos en materia de etiquetado sólo han motivado el 3,5% de las sanciones, mientras que el resto están relacionadas con los manuales de instrucciones, la documentación contractual, la atención u otras circunstancias. Alrededor de dos de cada diez denuncias que acaban en multa lo hacen no por la razón original que abriera el caso, sino por temas no lingüísticos.

Sanciones de hasta 10.000 euros

Les sanciones más altas impuestas son de 10.000 euros, una cantidad que se ha dado en 12 ocasiones. En conjunto, constan los importes impuestos en 293 casos, que suman 685.901 euros, unos 2.340 euros por cada procedimiento.

En total, se han abierto 396 expedientes sancionadores, la mayoría de los cuales han acabado en multas (341), pero 37 todavía están en tramitación y en 18 casos se ha dictado el sobreseimiento. En cualquier caso, las quejas y denuncias que acaban en posibles procesos sancionadores son una minoría, menos de uno de cada debe casos.

De los 6.145 expedientes que el ACC o Política Lingüística abrieron entre el 2012 y el 11 de diciembre del 2024 –el día más reciente de actualización de datos–, casi la mitad han acabado archivadas (47,8%). Los motivos son diversos: la mayoría de ellos son o bien una falta de infracción, o bien que se ha requerido a la empresa enmendar el hecho denunciado y lo han hecho.

Aparte, en un 20,6% de los casos se incorpora la circunstancia a las inspecciones que el organismo lleva a cabo en materia de derechos lingüísticos, y en un 10,2% se traslada la protesta a un organismo externo.

Las denuncias se disparan desde el 2023

Les denuncias y quejas por vulneraciones de los derechos lingüísticos de los catalanohablantes en el ámbito del comercio se disparan a partir del 2023, con más 2.000 casos aquel año y 1.250 más en el 2024. Los expedientes de estos dos años, sumados, suponen más de la mitad de todos los que se han abierto (tramitados por la Agencia Catalana de Consumo o por el Departamento de Política Lingüística) desde el año 2012. El 2022 ya fue un año álgido, con 666, un volumen que no se veía desde una década atrás, con las 732 denuncias del 2012.

Del conjunto de expedientes abiertos entre 2012 y 2024, se pueden distinguir 5.406 denuncias, 710 quejas y 29 comunicaciones. Les quejas no pueden acabar en sanción, ya que no hay más recorrido que la mera constancia: alguien puede haber recibido un trato incorrecto, pero no implica una vulneración de derechos, según explican fuentes del ACC a la ACN.

Sectores y quejas más habituales

La restauración es el principal sector objeto de quejas y denuncias, con casi la mitad: más de 600 el año pasado entre restaurantes, bares y granjas. En segundo lugar, pero a mucha distancia -tanto 2024 como todo el periodo-, hay el sector de las peluquerías y la estética, con un 6,1% de los casos (76). Y después venden otros comercios al detalle y centros comerciales (26 casos), gimnasios y centros deportivos (20), supermercados (18), hoteles (15) y seguros (14) en el 2024.

Más de una tercera parte de los motivos de queja (36%) que aparecen a los expedientes del ACC y el DPL están vinculados a informaciones comerciales de carácter fijo a los establecimientos, como letreros y carteles. En segundo lugar, aparecen las quejas vinculadas a la atención al cliente, con una de cada cinco. Un 15% más son reclamaciones por vulneraciones de derechos lingüísticos en las diversas fórmulas de «invitaciones a comprar», y cerca de otro 15%, sobre la documentación contractual de bienes y servicios. Todavía hay cerca de un 5% más que denuncian la ausencia del catalán en el etiquetado.

Les sanciones que se acaban imponiendo no necesariamente coinciden con los motivos originales de queja. Normalmente, lo hacen, pero a veces el expediente se resuelve o bien con más de una sanción por vulneración de derechos lingüísticos, bien con otra por un tercer motivo no denunciado, de naturaleza lingüística o de otra.

Un millar de empresas denunciadas en el 2024

Desde el 2012, ha habido más de 4.300 empresas que han sido denunciadas o bien objeto de queja. Casi 600 de estas tienen más de una denuncia interpuesta, una veintena acumulan más de 10, y también hay casos que tienen algunas decenas. Concretamente, una sola emprendida tiene hasta 41 denuncias en la última década y media. Con respecto al año 2024, se contabilizan un millar de empresas denunciadas. Entre ellas, una ha recibido 18 denuncias diferentes.

Con respecto a los denunciantes, los datos del último año los cifran en 377 personas físicas y/o jurídicas que han presentado alguna queja o denuncia. También muestran que unos 90 de estos denunciantes han presentado más de una denuncia/queja, y que entre todos acumulan el 76% de todos los expedientes abiertos, es decir, cerca de un millar. Yendo más al detalle, constan dos personas físicas que el año 2024 presentaron, respectivamente, 181 y 159 denuncias ellos solos.

En un 90,4% de los expedientes abiertos en el 2024 constan empresas con sede en Cataluña, y el 10% restante en el resto del Estado. En este sentido, destaca la Comunidad de Madrid, con 61 denuncias, pero no consta si el denunciante ha indicado la dirección de la sede oficial de la empresa o bien desde dónde ha sido atendido (en caso de que se trate de una atención telefónica o telemática).

De los expedientes referenciados en Cataluña, el 78,7% son a la demarcación de Barcelona, el 12% en Tarragona, el 6% en Gerona y el 3,2% en Lleida. Por municipios, se registran denuncias y quejas en 141 municipios de todo el Estado (principalmente en Cataluña). Casi la mitad (46%) de todos los expedientes del 2024 están identificados en Barcelona ciudad, con 571 expedientes. Después destacan los 58 de Sabadell (4,6% del total), Tarragona (55), Madrid (43), l'Hospitalet de Llobregat (28) y Lleida (26 casos).

El ACC recibe la mayoría de las quejas y denuncias -y tramita derivadas de otros organismos. El año 2024, el 92% de los expedientes son sedes, mientras las quejas vehiculadas a través del Departamento de Política Lingüística fueron un poco más del 7%.