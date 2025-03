Dignitat a les Vies celebra la desconvocatoria de huelga y pide a los maquinistas que se planten al lado de los usuarios

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La portavoz de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, celebra que los sindicatos mayoritarios hayan desconvocado la huelga de Renfe y Adif que tenía que empezar este lunes pero no descarta igualmente un día «complicado» en Rodalies después de que, al acuerdo con el Ministerio de Transportes y la Generalitat, se llegara a última hora y la posibilidad de que algunos servicios no se puedan restablecer.

En unas declaraciones facilitadas por la plataforma, Gómez pide a los maquinistas que «se coloquen al lado del usuario» y que den apoyo a las movilizaciones del 22 de marzo que han impulsado varias asociaciones del transporte público. «Les pedimos que igual que se han plantado con el traspaso, lo hagan también con el servicio», afirma.

Gómez señala que el servicio de Rodalies es «nefasto» y que los maquinistas son conscientes de esta realidad: «Lo saben y no están contentos. No les ponen trenes, no les ponen medios y no tienen infraestructuras correctas». «Estamos recibiendo miles de mensajes en que nos dicen que tenemos su apoyo. Necesitamos ver este apoyo», añade.

Varias plataformas de usuarios de trenes, entre las cuales Dignitat a les Vies, han convocado concentraciones en siete puntos de Cataluña este sábado en contra de las continuas incidencias en la red y la falta de inversión por parte de las administraciones.