Los Comuns han reaccionado al rechazo que ha causado el incremento de la tasa turística entre la patronal del sector. El portavoz del grupo parlamentario, David Cid, ha respondido que los turistas tienen que hacer un «pequeño esfuerzo» por mantener los servicios públicos, como hace la ciudadanía. En este sentido, ha señalado que el turismo sigue teniendo cifras «récord» y ha señalado que la medida acordada con el Govern tiene un «apoyo transversal» porque están de acuerdo desde los Comuns hasta el alcalde de Salou, Pere Granados. Además, ha anunciado que presentarán mociones en los ayuntamientos donde tienen representación para aplicar el recargo municipal.

En una visita a Tarragona, Cid ha comentado que la patronal tiene «que entender» que el sector también tiene que contribuir como lo hacen los trabajadores con su nómina». Y ha insistido en que los turistas tienen que hacer un «esfuerzo» por contraponer el «gran esfuerzo» que hacen los locales en el mantenimiento de los servicios públicos.

También ha interpelado en el sector inmobiliario después de haber pactado con el Govern duplicar el impuesto de transmisiones hasta el 20% para los grandes tenedores. «Creemos en un modelo de país donde la gente tenga un lugar donde vivir, eso muchas veces en Cataluña no está garantizado», ha dicho. «No defendemos un modelo donde los grandes tenedores y los fondos buitre vayan acumulando viviendas para hacer negocio», ha añadido.

Finalmente, el portavoz de los Comuns ha hablado de la comisión mixta de Asuntos Económicos que un mayor rol de la hacienda catalana en esta campaña de la renta. Cid ha celebrado la decisión y ha aprovechado para cargar contra Junts para la condonación del FLA. «Pido a todas las fuerzas políticas catalanas que no pongan palos en las ruedas», ha aseverado. «Yo no entendería qué Junts per Catalunya se pusiera al lado de los que estaban montando el numerito y marchándose de la reunión donante un portazo», ha comentado.