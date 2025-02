Más de 4.000 ucranianos se han empadronado en Tarragona desde el inicio de la guerra

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Los empadronamientos de ucranianos provenientes del extranjero no se han detenido desde el inicio de la guerra con Rusia, del cual se cumplen tres años este domingo. En el 2024 se registraron 4.228, según datos del INE, así que la cifra desde marzo del 2022 se sube ya a las 28.800 personas.

No necesariamente todas continúan dadas de alta, y de hecho, no han trascendido datos oficiales sobre el número de ucranianos que han vuelto a su país. No obstante, varios indicadores sugieren que la comunidad sigue yendo al alza, ya que las escolarizaciones han crecido un 50% el último año hasta llegar a las 6.824 y las afiliaciones en la Seguridad Social, un 7%. La población ucraniana con tarjeta CatSalut se ha mantenido estable el último año.

Gráfico de los empadronamientos mensuales de ucranianos desde el inicio de la guerraPaz Cortina

El grosor de las 28.800 personas del país del este de Europa que se han registrado en los padrones municipales desde principios de marzo de hace tres años vinieron durante los primeros meses del conflicto. En marzo del 2022, 6.763 ucranianos huyendo de las hostilidades se registraron en los padrones, y la mitad del total que se han apuntado hasta ahora lo hicieron en los primeros cinco meses de la guerra.

A lo largo del 2023, las llegadas se sucedieron, con casi 500 recién llegados más cada mes. El año siguiente, más con cuentagotas, pero se han contabilizado unas 350 llegadas mensuales. En conjunto, del total de empadronamientos, un 55,1% han sido a Barcelona, un 22,8% en Gerona, un 14,4% en Tarragona y un 7,7% en Lleida.

Así, los ucranianos que huyen de la guerra se han instalado tanto en el Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre como sobre todo en las comarcas gerundenses en más número que el peso de estas demarcaciones en la población general.

Al conjunto de España, constan 134.643 ucranianos provenientes del extranjero que se han empadronado en los ayuntamientos entre marzo del 2022 y diciembre del 2024, un 21,4% de los cuales, en Cataluña.

De hecho, la demarcación de Barcelona es la tercera del Estado, después de Alicante (26.634) y Valencia (17.188). Justo por debajo quedan Madrid (11.401), Málaga (10.420) y Gerona (6.565). Les comarcas tarraconenses se sitúan en octavo lugar y, las de Lleida, en el undécimo.

«Siguen llegando» ucranianos huyendo de los bombardeos

Fuentes del consulado del país de la Europa del Este explican a la ACN que la mayoría de llegadas se produjeron los primeros meses del conflicto y que, en los primeros momentos, Barcelona se convirtió en la puerta de entrada de muchos que se dirigían al resto del Estado y sólo estuvieron unos días o unas semanas hasta que se marcharon a su destino definitiva.

De hecho, 48.712 personas han tramitado solicitudes de protección temporal en Cataluña los últimos tres años, una cifra significativamente más alta que las empadronadas o los que tienen tarjeta sanitaria. Además, se muestran «impresionados» por la reacción de todas las administraciones catalanas y la sociedad civil, destacando el centro de acogida instalado en Feria Barcelona.

El personal del consulado explica a la ACN que no disponen de los datos de las personas que ya no están dadas de alta en el padrón por cualquier motivo, como una vuelta a su país. A pesar de todo, aseguran que «siguen llegando» ciudadanos de su país a Cataluña, especialmente a causa de los bombardeos nocturnos con drones que se suceden desde hace dos años y hacen que los residentes no puedan dormir.

Les mismas fuentes ponen en duda que haya muchos ciudadanos volviendo a su país, ya que algunos «ya no tienen su casa» a causa de la destrucción de la guerra. Otros, aunque sean originarios de zonas sin hostilidades ahora, deciden quedarse porque «se sienten más seguros aquí» y «buscan estabilidad en Europa».

Unos 15.000 afiliados a la Seguridad Social y más de 2.000, en paro

A pesar de la falta de datos oficiales sobre posibles vueltas, algunos datos hacen pensar que el balance todavía es positivo entre llegadas y salidas. Según el Departamento de Educación, la cifra de niños y jóvenes de Ucrania escolarizados en centros educativos catalanes no ha parado de ir al alza en los últimos tres años y creció un 50% entre enero y noviembre del 2024, cuando llegó a los 6.824. Los alumnos de primaria han subido en casi un millar en este periodo y, los de la ESO, en más de 700.

Alumnos ucranianos en Cataluña desde enero de 2023Paz Cortina

Con respecto a las afiliaciones en la Seguridad Social, con datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se registraban 12.757 en diciembre del 2022, y la cifra ha seguido creciendo hasta los 15.186 ucranianos al conjunto de Cataluña a finales del 2024.

La demarcación de Barcelona, con 9.075 inscritos, es la segunda provincia con más registrados, después de Madrid, y el resto de demarcaciones catalanas se sitúan en el 'top 10' del Estado.

Más afiliados también ha llevado a un número más alto de parados registrados en el SEPE que, según el INE, se situaban en 2.316 en diciembre del año pasado, un 21,3% más que doce meses antes, cuando la cifra era de 1.908.

Seis de cada diez refugiados son mujeres

El contrapunto a los datos al alza son las recogidas por Idescat de número de tarjetas CatSalut expedidas por el Servicio Catalán de la Salud a ucranianos a partir del 1 de marzo del 2022. A principios del 2023 se situaban en las 25.015, creció en un millar los siguientes doce meses y el 1 de enero del 2025 se mantenía en 26.110 después de altibajos durante el año anterior.

La comunidad ucraniana es eminentemente femenina, ya que un 61,7% de las personas con la tarjeta sanitaria en Cataluña a inicios de este año eran mujeres. Además, las llegadas se han sucedido de manera muy desigual por todo el país y se han concentrado en municipios concretos. Casi una cuarta parte del total de personas con CatSalut están adscritas a Barcelona, mientras que un 7,4% lo están en Lloret de Mar y, un 3,5%, en Salou, que completa el podio.

La integración de la comunidad ucraniana va a varios ritmos

Fuentes del consulado explican que siguen ayudando a la comunidad de su país a obtener la tarjeta de salud, así como la tarjeta de identidad de extranjero, pasaporte y otros documentos para los que no pueden volver a Ucrania, como poderes, o papeles para los hijos. En general, dicen, aunque el trabajo «se les ha duplicado o triplicado» en los últimos años, creen que la gestión administrativa de las llegadas está funcionando por parte tanto de ellos como de las autoridades locales.

Por otra parte, expresan que la integración va a varios ritmos, ya que mientras algunos refugiados empezaron a aprender catalán y castellano y buscar trabajo desde el primer momento, «mucha gente pensaba que eso duraría medio año o un año y que después volverían», y decidieron no estudiar los idiomas locales hasta que se dieron cuenta de que la situación se alargaría.

«No es fácil ni aprender el idioma, ni buscar trabajo, hay mucha añoranza por Ucrania», lamentan desde la misión consolar, que añade que continúan las iniciativas para facilitar la integración, como las escuelas de ucranianos los sábados, los cursos de catalán para los recién llegados o herramientas para obtener ayudas.