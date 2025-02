Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Verificado por Creado: Actualizado:

La cantante Aitana Ocaña fue la invitada de ayer en el programa La Revuelta de David Broncano, donde habló de diversos aspectos de su vida y, entre ellos, hizo referencia a su altura. Durante la entrevista, Aitana comentó entre risas cómo su altura influía en su experiencia en PortAventura World. "A mí, de pequeña, me venía mal ser tan baja porque en PortAventura no podía entrar en ninguna atracción. Me ponía unas bambas con muchísimo tacón, pero no funcionaba", confesó.

Al hacer referencia a su experiencia en el parque de atracciones, Broncano le preguntó cuáles eran sus atracciones favoritas. "Cuando era pequeña, me gustaba mucho el Tutuki Splash, aunque, claro, en invierno no me podía subir. Ahora, también me gusta mucho el Dragon Khan y el Shambala. Como soy de Barcelona, he ido varias veces a PortAventura", aseguró Aitana.

El Tutuki Splash es una de las atracciones más icónicas del parque, una emocionante experiencia acuática que transporta a los pasajeros por una jungla tropical antes de enfrentarse a un vertiginoso descenso que acaba en una gran caída de agua. Ideal para un día caluroso, aunque, como bien señaló Aitana, solo se puede disfrutar de ella en verano.

Por otro lado, el Dragon Khan es una de las atracciones más míticas del parque de atracciones. Se trata de una montaña rusa famosa por su imponente diseño y la sensación de vértigo que provoca. Con sus ocho inversiones, es una de las atracciones más queridas por los amantes de las emociones fuertes.

Finalmente, Shambala es otra de las joyas de PortAventura, una montaña rusa de tipo hipercoaster que alcanza una altura impresionante de 76 metros, proporcionando a los pasajeros una caída libre vertiginosa y varias subidas emocionantes. Su velocidad y la adrenalina que provoca la convierten en una de las atracciones más populares entre los visitantes.