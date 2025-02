Un ‘pesimista con esperanza’ que nos hace pensar ahora y aquí

Publicado por Cristina Serret Verificado por Creado: Actualizado:

El pasado mes de diciembre Eudald Carbonell (Ribes de Freser, 1953) recibía de manos de Salvador Illa la Creu de Sant Jordi. «Recibo este premio con la cabeza y el corazón, como un reflejo del trabajo que he hecho durante años para contribuir un futuro mejor para la especie humana», afirmaba el arqueólogo, catedrático en Prehistoria y vicepresidente de la Fundación Atapuerca.

Carbonell siempre ha defendido la importancia de la arqueología y la prehistoria para comprender mejor nuestra especie y reflexionar sobre nuestra propia evolución. En su faceta divulgativa, es autor de una decena de libros, el más reciente es De la caverna al cosmos. Nous horitzons per a l’espècie humana (Ara Llibres, 2024).

En este ensayo, escrito con su característico lenguaje claro y conciso, Carbonell avisa de que «entender cómo nos hemos hecho humanos nos ofrece muchas pistas de cómo nos tenemos que pensar y repensar como especie, o especies, en el futuro. Sin proyectarnos en el futuro, no tendremos presente consciente». También afirma que la humanidad ha entrado en una nueva fase evolutiva que implica cambios cada vez más rápidos y panoramas inciertos.

En este escenario, predice que no estaremos solos, sino que compartiremos el espacio y el tiempo con nuevas especies que habremos generado nosotros mismos y con las que dejaremos de ser humanos para convertirnos primero en transhumanos y finalmente en posthumanos: «El rastro de lo que hemos sido y de lo que somos ahora lo puede barrer el vendaval de aquello que ya está viniendo: la revolución científico-tecnológica, que nos lleva de forma irreversible a la transhumanidad y, con su socialización, a la posthumanidad».

«En este ensayo no planteo adivinar nuestro futuro, pero sí comprender nuestro presente. Ni las bolas de cristal más avanzadas pueden utilizarse con eficiencia con esta finalidad. Nuestro futuro no se adivina tirando las cartas. Mi intención no es hacer de Nostradamus; no somos de hacer una prospección de la especie para saber de qué es capaz para sobrevivir y convertirse en trascendente», afirma.

En su afán divulgativo, Eudald Carbonell siempre ha mostrado un gran interés en presentar sus libros. Esta misma semana lo hará en cuatro puntos de la demarcación, siendo la primera vez que volverá a Tarragona después de haber recibido la Creu de Sant Jordi. En las presentaciones estará acompañado de la periodista tarraconense Cinta Bellmunt, una persona muy cercana a su obra, que conversará con el autor sobre las cuestiones centrales del libro.

«En mi opinión, este libro es un volumen diferente por su orientación con respecto a los que había publicado hasta ahora. Es un texto que mira al futuro de los futuros, en base a la investigación científica sobre evolución humana que ha realizado a lo largo de su vida. Vemos conceptos que ya hace algunos años que soltaba, pero que ahora ha madurado y con su exposición nos ayudan a entender nuestro futuro», explica Bellmunt. La idea de las presentaciones, detalla la periodista, es acabar generando un debate con el público.

Este mismo martes, los dos estarán en el Centro Cultural de Cambrils (19.30 h). Mañana miércoles, 12 de febrero, presentarán el libro en Abacus Tarragona (19 h), mientras que el jueves día 13 lo harán en el Centro Cultural del Delta, en Deltebre (18 h). Cerrarán la semana en La Casa del Llibre de Reus, viernes 14 de febrero (19 h). Eudald Carbonell y Cinta Bellmunt también han puesto en marcha un blog, escrito a cuatro manos, Pensant en l’espècie, que se encuentra dentro de la plataforma Divulcat.cat de Enciclopedia Catalana.