Publicado por Joan Lizano Rué Verificado por Creado: Actualizado:

El Gremio del Campesinado colapsó el país con cortes de carreteras y autovías hace un año para reivindicar la crisis que sufrían los campesinos y ganaderos. Este año la situación volverá a ser bastante parecida. El próximo lunes, 10 de febrero, Revolta Pagesa ha convocado una movilización masiva incentivando a «volver a la calle» a todos los campesinos y ganaderos catalanes porque se encuentran que en las mismas condiciones que hace un año o, quizás, peor.

Para este 2025, las movilizaciones se han enfocado de otra manera. Se concentrarán varios puntos por todo el territorio donde se pueda reunir una gran cantidad de personas, a diferencia del año pasado, que se convocaron muchos puntos donde la asistencia fue relativamente más baja, en comparación con la expectativa de este 2025.

«Este año esperamos una afluencia masiva en la mayoría de los puntos de movilización», asegura Ramon Rojo, secretario de Revolta Pagesa. En el Camp de Tarragona, el corte se producirá en la AP-7, a la altura de Masllorenç, en el Baix Penedès. Los otros dos que quedarán más cerca serán los programados en la AP-7 entre l'Aldea y Tortosa, en el Baix Ebre, y en la A-2 a la altura de la Panadella, en Anoia.

Aunque las concentraciones están programadas a partir de las nueve de la mañana, es probable que horas antes se acumulen colas de tractores en las carreteras comarcales, ya que para bajar hasta l'Aldea o acercarse hasta Masllorenç, necesitarán, como mínimo una hora o dos de trayecto para llegar. También hay otras movilizaciones convocadas en la Cataluña central, en el Gironès, cerca de Barcelona y también en las comarcas de Lleida, entre otros.

Situación insostenible

«En el Tarragonès y en el Baix Penedès cada semana tiene que terminar alguien, sin excepción. Vivir de esta manera es insostenible», explica Rojo. Las diecinueve causas principales de esta movilización se han enumerado en un documento enviado a la Generalitat, la cual, desde el Gremio, prevén que acabe pactando, como mínimo, algunas de las demandas que se han puesto sobre la mesa para no ver las carreteras catalanas cortadas de manera indefinida y para ayudar al sector a vivir en unas condiciones más estables.

«Aguantaremos indefinidamente hasta que hagan caso. Lo que no puede ser es que los campesinos y ganaderos sufrimos problemas de sequía constantemente y desde la Generalitat no nos hagan el caso necesario como por qué, como mínimo, subsistimos», explica Eduard Escolà, representante del Gremio del Campesinado de la Conca de Barberà. Sobre este punto, Rojo añade que las industrias y el turismo «tienen el agua garantizada, a ellos no les falta. Nosotros no sabremos si tendremos agua o no y, de momento, el problema es muy grave».

Mejoras básicas

Desde Revolta Pagesa piden, como mínimo, que se mejore la situación respecto de la falta de agua generalizada, los constantes robos de ganadería, la constante burocracia y la falta de relevo generacional. La última de estas, explica Rojo, es una consecuencia directa de todas las anteriores, «si las condiciones son tan malas, es difícil que alguien quiera dedicarse al campo». Además, respecto de la burocracia, Escolà añade que «es inviable que tengas que dedicar constantemente horas y horas a hacer papeleo cuando tendrías que estar en el campo trabajando. Se tiene que agilizar, urgentemente».

Cortes «ordenados y civilizados»

Desde el Gobierno de la Generalitat, el secretario de Movilidad y de Infraestructuras, Manel Nadal, pidió ayer que los cortes por las protestas estén «ordenados y civilizados». Ramon Rojo, secretario de Revolta Pagesa, deja claro que saben muy bien que «las movilizaciones tienen que ser pacíficas», recuerda que lo que buscan es mejorar su situación laboral y diaria y que «cuanto antes se firmen los acuerdos para mejorar esta situación insostenible, antes se acabarán los cortes».

Nadal considera que «se tiene que encontrar un equilibrio» para hacer compatibles los derechos sindicales a protestar, en este caso el sector agrario y ganadero, y también permitir a los conductores y transportistas a poder hacer valer su derecho a la movilidad y al trabajo. Nadal también recordó que habrá unos servicios mínimos y que también se pactarán con el Departamento de Interior los cortes para que se hagan «ordenadamente». «Espero que se encuentren fórmulas», concluyó el secretario.