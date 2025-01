Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Las bonificaciones al transporte público decaerán este jueves después de que el Congreso ha rechazado con el voto en contra de PP y Junts la convalidación del decreto que las prorrogaba. Los usuarios de Rodalies, autobuses y Avant tendrán que pagar «el importe completo del billete» porque las ayudas ya no tienen cobertura jurídica.

Así lo ha apuntado el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha aplaudido irónicamente el «gesto patriótico» del PP en esta votación. «El PP ha dejado a los pensionistas y los usuarios del transporte público a su suerte literalmente con el objetivo de dañar al gobierno», ha afirmado.

Puente ha afirmado que el 'no' de Junts también es «injustificable», entre otros «porque las pensiones también las reciben los ciudadanos de Cataluña». «Es una absoluta irresponsabilidad, porque hay muchos decretos con los que se puede discrepar, pero dañar a millones de españoles y catalanes para perjudicar al gobierno es absolutamente incomprensible», ha sentenciado.

«Me gustaría que alguien me explique qué razones había en este decreto para no aprobarlo», ha lamentado el ministro. En todo caso, Puente no ha descartado la posibilidad de que este jueves el gobierno español apruebe un nuevo decreto para volver a activar la actualización de las pensiones y las ayudas al transporte público.