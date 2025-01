Pere Granados: «El Área Metropolitana tiene que ser un instrumento al servicio de las personas y de su bienestar»

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Salou, en los últimos años, ha conseguido unos 65 millones de euros desde varias administraciones y fondos europeos Next Generation. ¿Se destinarán estos recursos a qué?

«Esta cantidad, procedente de la Diputación, la Generalitat, el Gobierno Español y fondos europeos, refleja el trabajo de gestión y reivindicación realizados. Estos 65 millones se destinarán a proyectos estratégicos que transformarán Salou, como la nueva estación de ferrocarril, la gestión del Barranc de Barenys, la digitalización de los servicios públicos, la mejora de la ciudad y del espacio público a favor de las personas, aparcamientos disuasivos, carriles bici, la renaturalización de 11 plazas y la vianalización de la calle Carles Buïgas, entre otras iniciativas. El reto ahora es asegurar que estos proyectos se desarrollen de manera eficiente, transparente, sostenible y con un impacto positivo para todos los salouenses.»

Uno de los objetivos es la transformación de Salou en un municipio sostenible, inteligente y desestacionalizado...

«Esta transformación es un proyecto integral que va mucho más allá de ser una simple destino turística. Trabajamos para mejorar el espacio urbano, ya que esta mejora representa una oportunidad para incidir en la calidad de vida y el bienestar de las personas. También impulsamos la recuperación y protección del patrimonio natural, como ahora parques y el camino de ronda de Salou. Apostamos por la digitalización de los servicios públicos, una herramienta clave para modernizar el municipio y optimizar los servicios. Paralelamente, estamos trabajando en la recuperación del patrimonio histórico, que refuerza el sentimiento de pertenencia y se convierte en un nuevo producto turístico. Incrementamos la diversidad de la oferta turística para que los visitantes disfruten de una experiencia única. Todo esto lo hacemos con un objetivo claro: garantizar el bienestar de las personas, consolidando Salou como uno de los mejores sitios para vivir con calidad de vida, y también como un destino de referencia para visitar. Desde el punto de vista turístico, Salou es el municipio de costa más importante de Cataluña y el cuarto en importancia turística en la península Ibérica. Además, contamos con un alto grado de fidelización, con visitantes que vuelven año tras año gracias a la calidad de vida y el bienestar que encuentran aquí».

Salou ejercerá, en breve, como Capital de la Cultura Catalana. ¿Qué significa este reconocimiento para el municipio?

«Ejercer como Capital de la Cultura Catalana es un orgullo y una gran oportunidad para mostrar que Salou es mucho más que sol y playa. La cultura es bienestar mental, emocional y social. Es una pieza fundamental en nuestra estrategia para mostrar lo que somos y sentimos como pueblo. Salou tiene un rico patrimonio cultural e histórico que también nos permite diversificar la oferta turística y enriquecer la vida de los residentes. Hemos programado actividades y acontecimientos culturales que no sólo promueven la cultura catalana, sino que también pretenden posicionar Salou como un referente cultural a escala nacional y, por qué no, internacional.»

El proyecto Hard Rock ha sido objeto de debate. ¿Sigue defendiendo su implementación?

«Absolutamente. El proyecto Hard Rock no se limita al juego o a un casino; es mucho más que eso. En esta primera fase incluye dos hoteles, más de 100 tiendas gestionadas por Value Retail y dos grandes equipamientos con capacidad para más de 10.000 personas, ideales para congresos de gran formato, apostando por el turismo MICE y acontecimientos culturales como conciertos, obras de teatro, entre otros. Pero lo más importante es la creación de puestos de trabajo estables durante todo el año, que contribuirán a desestacionalizar la actividad económica y social. Es un proyecto que genera riqueza no sólo para Salou, sino para toda la Costa Daurada y Cataluña.»

¿Cuál es su posición sobre el Área Metropolitana del Camp de Tarragona?

«El Área Metropolitana es una oportunidad para mejorar la eficacia y la calidad de los servicios públicos gracias a la colaboración entre municipios. Apostamos por un modelo funcional, centrado en optimizar recursos y garantizar el progreso de los territorios implicados. Lo que no puede ser es convertirse en una estructura burocrática ineficiente. Tiene que ser un instrumento al servicio de las personas y de su bienestar.»

¿Cuáles son sus principales propósitos para el 2025?

«Están basados en tres pilares: prosperidad y progreso, transformación urbana y unidad y convivencia. Trabajamos para seguir posicionando Salou como un municipio innovador, capaz de atraer inversiones y crear empleo de calidad. Queremos un desarrollo sostenible que equilibre los ámbitos económico, social y medioambiental, siempre poniendo a las personas en el centro».

Como alcalde, si pudiera darnos un titular para el 2025, ¿cuál sería?

«'Salou, progresa'. Con este lema resumimos el esfuerzo y la visión de nuestro municipio para avanzar en todos los ámbitos y construir un futuro mejor para todo el mundo.»