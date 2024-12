La Costa Brava reclama a la Generalitat un tranvía como el proyectado en Tarragona

Publicado por Álvaro Rodríguez Verificado por Creado: Actualizado:

Mientras el tranvía del Camp de Tarragona avanza a buen ritmo, con el plan especial urbanístico aprobado y una licitación cercana, en la otra punta de Cataluña crecen las voces que reclaman este servicio en las comarcas gerundenses. De hecho, en el 2022 la Generalitat de Catalunya impulsó un estudio a través de Ferrocarrils de la Generalitat para analizar la posible aplicación de tranvías en el Ebre, el Bages, el Pirineo y la Costa Brava.

Este último resultó el más costoso, con cerca de 300.000 euros sin IVA, y contaba con un periodo de redacción de once meses. No obstante, el estudio no ha visto la luz. Las comisiones promotoras de nuevos ferrocarriles en Cataluña denunciaron a inicios de este año que los estudios estaban llenos «de incertidumbres» y reclaman «propuestas reales» a sus territorios.

Los ánimos se encendieron más recientemente cuando Manel Nadal, secretario de Movilidad, descartó en una jornada sobre el transporte público la posibilidad de desplegar nuevos tranvías como el del Camp de Tarragona. El secretario aseguraba que es el momento de hacer «una pausa» y que la apuesta en la mayoría de los casos se decantaría por la implantación de autobuses rápidos.

En unas palabras recogidas en el Diari de Girona, el portavoz de la plataforma por el tren-tramo de la Costa Brava, Agustí Palà, consideraba que «si se saca adelante el tranvía de Tarragona, también se tiene que hacer el de la Costa Brava».

El proyecto ideado por la plataforma uniría a los municipios costeros como Palamós y Platja d'Aro con la capital gerundense haciendo parada también en la capital del Baix Empordà o poblaciones de la Selva como Llagostera y Riudellots. Este trazado supondría una línea de 95 kilómetros en total que calculan que costaría unos 700 millones de euros. La plataforma también impulsó un estudio propio donde estiman una demanda anual de 14,5 millones de viajeros.

Un segundo estudio

La crispación reciente llevó a Manel Nadal a ofrecer a la plataforma un segundo estudio, tal como recogió el Diari de Girona. El secretario aseguraba que la puerta del proyecto «no está todavía cerrada», aunque mantiene los autobuses rápidos como prioridad.

Sin embargo, Nadal habría trasladado a la plataforma que las circunstancias en la Costa Brava «no son las mismas que en Tarragona», ya que se plantea un recorrido que triplica al tarraconense y un presupuesto que asciende a más del doble. Ante las «reticencias» de la plataforma hacia el primer estudio, el secretario habría ofrecido la posibilidad de elaborar otro con «elementos pactados entre la Generalitat y la plataforma».