Más de 320 personas con discapacidad encuentran trabajo gracias a la Fundación 'laCaixa'

En la víspera del Día Mundial de la Discapacidad, la Fundación 'la Caixa', a través del programa Incorpora, reivindica la igualdad de oportunidades y la no discriminación en el trabajo. En 2024, el programa Incorpora y las entidades sociales que colaboran con esta iniciativa han conseguido 328 contrataciones en 181 empresas de Tarragona.

«Los prejuicios persisten, sobre todo, en empresas sin experiencia con trabajadores con discapacidad. No obstante, cuando una empresa contrata y conoce a estas personas, los estereotipos desaparecen completamente. No hay ningún otro secreto. Las inserciones conseguidas a través de programas como Incorpora demuestran que no se trata de un problema de productividad ni de adaptación», afirma Ramon Giró, socio director de Seeliger y Conde Diversity y experto en gestión corporativa de la diversidad y discapacidad.

Giró recuerda que hay 1.200 millones de personas con discapacidad en el mundo, más de 4 millones en España, y reclama a las empresas y a la sociedad que no les pongan límites.

En el 2024, el programa Incorpora y las entidades sociales que colaboran con esta iniciativa han atendido a 22.785 personas con discapacidad, consiguiendo 7.835 contrataciones en toda España, de las cuales 2.442 se han realizado en Cataluña.

De estas, el 44,86% corresponden a personas con discapacidad física, el 24,9% a discapacidad mental, el 22,63% a discapacidad intelectual y el 7,5% a discapacidad sensorial.

Metodología y seguimiento

Los técnicos de inserción sociolaboral del programa Incorpora diseñan itinerarios personalizados que valoran el potencial de cada persona y promueven la participación activa para facilitar una inserción laboral eficaz. Esta metodología, que sitúa a la persona como protagonista de su progreso, es clave para impulsar su autonomía y garantizar el éxito del proceso de integración en el mercado laboral. El programa Incorpora también lleva a cabo una importante tarea de sensibilización con las empresas para que reconozcan en esta iniciativa una oportunidad de incorporar talento diverso y motivado, a la vez que refuerzan su responsabilidad social y su compromiso con la igualdad de oportunidades, la diversidad y la no discriminación.