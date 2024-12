Tarragona concentra la mitad del ciclistas muertos en las carreteras este 2024

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Según datos del Servicio Catalán de Tráfico (SCT), este 2024 hasta el 30 de noviembre, han perdido la vida 126 personas en 114 accidentes mortales en la red vial interurbana de Cataluña.

Durante el mismo periodo del año pasado, murieron 140 personas en 127 siniestros mortales, lo que supone una reducción del 10% de las víctimas mortales. Si lo comparamos con el 2019 (año de referencia para el cumplimiento de objetivos), periodo en que murieron 167 personas en 154 siniestros, la reducción es del 24,6%. Sin embargo, en estos primeros nueve meses se han registrado 733 personas heridas graves en accidente de tráfico, que son un 7,3% más que en el 2023.

En concreto, este mes de noviembre han muerto 12 personas en 8 accidentes en la red vial interurbana, lo que supone dos víctimas mortal más que el año pasado y que en el 2019. Hay que destacar que ha habido cuatro accidentes con dos víctimas cada uno (T-314 en Cambrils, AP-7 en Vilablareix, C-13 en la Guingueta d'Àneu y N-230 en Alfarràs).

Los colectivos vulnerables concentran casi a la mitad de las víctimas mortales

Este mes de noviembre, con respecto a vulnerables, se han registrado tres víctimas mortales motoristas y dos personas atropelladas en la AP-7. Si nos fijamos en el balance de lo que llevamos de año, casi la mitad de las víctimas mortales -el 47,6%- pertenecen a los denominados colectivos vulnerables.

En concreto, este año han muerto 47 motoristas (cuatro menos que el año pasado), 6 peatones (7 menos que en el 2023), 6 ciclistas (dos más que el año pasado) y 1 usuario de VMP. La proporción de motoristas muertos con respecto al total de víctimas sigue siendo cerca de una tercera parte, en concreto, casi un 37% de muertos en carretera han sido motoristas y se sitúa en valores próximos a los de ocupantes de turismos (con 50 muertes).

Por otra parte, por tipología de vehículo hay que destacar que este año se mantiene un aumento en la siniestralidad de los accidentes mortales en furgoneta implicada. Hasta el 30 de noviembre, han muerto 10 personas que viajaban en furgoneta. En el mismo periodo de 2023 se registró una víctima; en cambio, en el 2019 hubo 9 muertes en furgoneta.

Con respecto al tipo de siniestro, de los 114 accidentes mortales, 41 han sido accidentes con un solo vehículo implicado y el resto se ha visto implicada más de un vehículo. De estos, 28 han sido choques frontales pero también ha habido 16 choques laterales y 15 persecuciones.

Siniestralidad mortal principalmente masculina, al fin de semana y por la tarde

Este 2024 8 de cada 10 víctimas mortales en las carreteras catalanas han sido hombres y, si nos fijamos sólo en los conductores/se muertos, el 92% son hombres. Así, de los 108 hombres muertos, 95 eran conductores, 7 pasajeros y 6 peatones. En cuanto a las 18 mujeres muertas, 8 eran conductoras y 10 pasajeras. También entre los heridos graves hay mayoritariamente hombres: de los 733 heridos graves de este año ha habido 559 hombres (+11,1% vs 2023 y +4,1% vs 2019) y 174 mujeres (-3,3% vs 2023 y -4,9% vs 2019).

La franja de edad que acumula más muertos este año es la de 55 a 64 años, con 28 víctimas y un incremento de la siniestralidad de casi el 4% respecto del año pasado, pero también hay que destacar que los muertos entre 65 y 74 han aumentado de 9 a 16. Por el contrario, las franjas de mediana edad, entre 35 y 44 y entre 45 y 54, registran las dos reducciones, con 10 y 8 muertes menos que el año anterior.

Finalmente, si analizamos a los 126 muertos por franja horaria, un 47% se accidentaron por la tarde y es la franja que acumula más muertes con 59 víctimas, seguimiento de la mañana con 45. Asimismo, los fines de semana y festivos, con 55 víctimas, siguen acumulando casi a la mitad de los muertos en accidente de tráfico en las carreteras catalanas.

Reducción de la siniestralidad en la AP-7

Este año, la carretera con mayor siniestralidad es la C-37, con 7 víctimas mortales (3 en un mismo accidente en Castellfollit del Boix). En segundo lugar, con 6 muertos cada una, está el Eje Transversal (C-25), la N-II y la AP-7. De esta última vía hay que destacar, sin embargo, que se mantiene una reducción de víctimas mortales, con 7 menos que el año pasado y 9 menos que en el mismo periodo del 2019 (antes de la gratuidad).

En cuanto a las vías con mayor siniestralidad a continuación se sitúa la A-2, con 5 víctimas mortales, y después la C-32, la C-12 y la N-340 que, hasta el 30 de noviembre, han registrado 4 muertos.

Reducción en 3 de las 4 demarcaciones

Hay que destacar que se mantiene la reducción de la siniestralidad en la mayoría de las demarcaciones con respecto al 2023. Barcelona, con 53 víctimas mortales, sigue siendo la demarcación con más mortalidad, aunque ha registrado 13 menos que el año pasado (-11,7%).

Este mes de noviembre una única persona ha muerto por accidente de tráfico en las carreteras de la demarcación. En el conjunto del año, la comarca con más víctimas ha sido el Bages, con 9 muertes, seguido del Baix Llobregat y el Maresme, con 8. En esta demarcación han muerto 26 de los 46 motoristas y la mitad de los peatones de toda Cataluña.

Tarragona y Girona registran retenciones en torno al 16%: Tarragona, con 27 muertos, 5 menos que el año pasado y Girona, con 21 personas finadas, 4 menos que en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, este mes de noviembre 3 personas han muerto en las carreteras tarraconenses y 4 lo han hecho a las gerundenses.

Desde que ha empezado el año, en Tarragona una tercera parte de las víctimas se han producido en el Baix Camp, con 9 muertos, y en el Alt Camp ha habido 5. Destaca también que la mitad de los ciclistas muertos este año en las carreteras catalanas han perdido la vida en esta demarcación (3 de 6).

Con respecto a Gerona, el Alt Empordà, con 6 muertos y el Baix Empordà y Ripollès, con 3, son las comarcas que han registrado más mortalidad. En las carreteras gerundenses, han muerto 9 motoristas, 1 peatón y ningún ciclista hasta el 30 de noviembre.

Por último, Lleida, con 25 víctimas mortales, dos más que el año pasado, es el único territorio donde ha aumentado ligeramente la accidentalidad mortal. 4 de las 11 víctimas mortales de este mes de noviembre se han accidentado en vías de la demarcación. En cuanto a comarcas, el Segrià suma casi a la mitad de los muertos (11) y el Pallars Sobirà registra 5. Con respecto a los colectivos vulnerables, 7 motoristas y 2 ciclistas han muerto en las carreteras leridanas.