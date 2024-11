«No us acosteu a parcs ni passejos marítims»: Tarragona, en alerta taronja per vent

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Tarragona es troba en alerta taronja per forts vents que posen en risc la seguretat de ciutadans i infraestructures. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès l’avís per ratxes que poden superar els 80 km/h en algunes zones de la demarcació.

L'Ajuntament de Tarragona ha demanat a la població que eviti els parcs, passejos marítims i zones amb risc de caiguda d'arbres o mobiliari urbà. «La prioritat és garantir la seguretat de tothom».

El vent ha obligat a tancar espais públics com parcs infantils i algunes zones verdes. A més, s'han registrat incidències com arbres caiguts i talls puntuals de trànsit. Els Bombers han realitzat diverses intervencions per retirar branques i elements desplaçats pel vent.

Les autoritats locals han recordat la importància de seguir les indicacions oficials. Segons les previsions, l’episodi de forts vents es mantindrà fins demà.

Els ciutadans poden informar-se sobre l'estat actual a través de canals oficials i serveis d'emergències. Es recomana extremar la precaució fins que la situació es normalitzi.