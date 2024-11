Críticas de los conductores por los cortes de carreteras en Tarragona por la DANA: «Es un poco excesivo, si no llueve»

Un agente de los Mossos d'Esquadra explicando a un conductor que no puede acceder a la AP-7 por el risgo de lluvias intensas.ACN

Muchos conductores se han visto sorprendidos a primera hora de la mañana por los controles policiales que había en varias carreteras de Tarragona y el Ebre a causa de la restricción de movilidad en cinco comarcas por el paso de la DANA. A pesar del anuncio de la consellera de Interior, Núria Parlon, y la alerta que llegó ayer a los móviles, aún había gente que no se había enterado.

La situación ha traído mucha confusión y resignación entre algunos de los conductores afectados, muchos de ellos transportistas. Uno de ellos ha sido Francisco Moya, un camionero autónomo que trabaja para una empresa de productos congelados, no lo han dejado pasar. «He ido a cargar el material a Barcelona y al venir hacia Tarragona me he dado cuenta de que la autopista estaba cortada en Torredembarra», explica este usuario, quien lamenta «la vuelta loca» de que ha tenido que hacer para poder llegar hasta Constantí, dónde ha descargado las mercancías. Aunque compran la situación, Moya considera que «es un poco excesivo» y que se tendría que tener en cuenta su tarea.

Entre ellos, Lluís Gallardo, trabajador de la empresa Carburants Montsià, quién ha confirmado a ACN, que «a partir de las siete de la mañana, se ha encontrado controles en las entradas y las salidas de la autopista». Preguntado sobre la medida, Gallardo considera que «en parte está bien, para evitar de años», pero reconoce que «se podría haber hecho mejor».

A la vuelta, se ha chocado con el control policial en el acceso a la AP-7 en Tarragona, donde los Mossos le han indicado que pasara por la nacional y la autovía. Por todo, considera que la medida «es un poco excesiva», sobre todo, para los transportistas para quienes pide más miramientos para poder distribuir las mercancías.

Por su parte, Fèlix, conductor de un turismo, se ha mostrado confuso y ha afirmado «no saber por qué son» los controles, «si no llueve». «No entiendo nada, nadie dice nada, sólo te dicen que vayas para aquí o hacia allí», ha denunciado este usuario, quien ha añadido que se tendrá «que espabilar» e ir hacia la nacional y la autovía.

Los controles afectamos las vías de las comarcas del Baix Camp, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Montsià y el Tarragonès, es decir, el AP-7, la C-14, l'N-340, la T-11, la T-331, la C-43, l'N-420, la TV-3141, el A-7, l'N-240 y la C-37, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT).