El 77% de los municipios del Camp de Tarragona no tienen un plan contra inundaciones actualizado

Los devastadores efectos de la DANA en Valencia y las inundaciones que ha provocado su paso por Cataluña han sacado al debate público la preparación de los municipios para fenómenos así, que, según los expertos, serán cada vez más frecuentes. De hecho, el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, anunció este lunes que actualizaría los planes de protección civil municipales de todo el país.

De hecho, aquellas poblaciones que se encuentran en zonas inundables o tienen más de 110.000 habitantes se encuentran obligadas a tener un Plan de Actuación Municipal (PAM) por riesgo de inundaciones. En el Camp de Tarragona hay un total de 60 entes locales que se encuentran dentro de estas características, pero más de la mitad no lo han elaborado o lo tienen desactualizado.

Concretamente, son 36 los que se encuentran en esta situación, cosa que supone un 60% del total. Entrando más al detalle, hay 27 PAM pendientes de revisión y otros 9 municipios que no han hecho nunca uno. Más allá de los que están obligados, Protección Civil recomienda hacer a otros 43 municipios de la demarcación. Si tenemos en cuenta estos, encontramos que un 77% de los municipios de la lista no tienen el PAM homologado. Más concretamente, un total de 48 no lo han hecho nunca y 38 lo tienen pendiente de revisión.

Aquellos municipios que figuran como pendientes de revisión ejecutaron un plan en algún momento antes del año 2020, motivo por el cual se les requiere actualizarlo. Entre estos, algunos tienen un plan más antiguo que otros, siendo Salou (2003) y Cunit (2005) los que tienen un mes vetusto, los dos se encuentran obligados a realizarlo. También hay que destacar que la Pobla de Mafumet, Mont-roig del Camp, l'Espluga de Francolí, la Selva del Camp, Montbrió del Camp y Vinyols i els Arcs no actualizan su PAM contra inundaciones desde hace más de 15 años.

Riesgo muy alto

Protección Civil también distingue entre diferentes niveles de riesgos segundos criterios de afectación. En el Camp de Tarragona encontramos un total de 21 municipios que se encuentran el umbral de peligro muy alto, el máximo establecido. De estos hay 10 municipios que todavía no han actualizado sus planes, entre los que se encuentran Cunit y Salou, los menos actualizados de la lista. Un caso paradigmático es también el de Creixell, el único municipio en riesgo muy alto que nunca ha elaborado un PAM.

Otros 16 municipios se encuentran catalogados en situación de riesgo alto. De estos hay tres que todavía no han elaborado un plan de protección contra incendios: Vimbodí y Poblet, Banyeres del Penedès y Riudecols. Otros 8 de esta subsección tienen el plan caducado.

En el nivel de riesgo medio, el último que obliga a elaborar un Plan de Actuación Municipal, encontramos 23 municipios del Camp de Tarragona, de los que cinco no han redactado el documento. Estos son Vilanova d'Escornalbou, Pont d'Armentera, Cabacés, la Bisbal del Penedès y la Pobla de Montornès. Otros 9 municipios de esta lista tienen el plan pendiente de revisión.

Zonas de peligro

Si nos fijamos en las zonas geográficas con más peligro, podemos encontrar que la comarca del Tarragonès es la que tiene más municipios (8) bajo el umbral de riesgo muy alto. De estas, sólo Tarragona, la Canonja y Roda de Berà disfrutan de un plan de actuación homologado.

De hecho, a través de un mapa interactivo de Protección Civil podemos observar cómo la zona con más potencial afectación por inundaciones en la población –teniendo en cuenta tanto el peligro fluvial como el marítimo– se encuentra en el litoral entre la desembocadura de la riera de Maspujols y la del Gaià, un territorio que pertenece, casi de manera íntegra, en la comarca del Tarragonès.

El Plan INUNCAT de la Generalitat también establece diferentes Puntos de Actuación Prioritaria, es decir, lugares donde hay un riesgo importante de inundación, sea por ríos, rieras o temporales de mar, entre otros. Muchos de estos se encuentran dentro de la zona mencionada. Alguno de los ejemplos de mayor prioridad son el barranco de Barenys de Salou, la riera de Riudoms o las carreteras C-31B, N-240 o N-340.

En este espacio Protección civil también establece diferentes puntos de especial importancia por sus riesgos de inundación. Algunos de los ejemplos son la desembocadura del río Francolí, la zona de la Universidad Laboral de Tarragona, los Prats d'Albinyana, la Mare de Déu de la Pineda o los Xalets de Salou.

No obstante, este mapa también revela otros puntos negros dentro del Camp de Tarragona. Uno de ellos es Valls, rodeado por carreteras con una muy elevada prioridad de actuación, la C-14, la N-240 y la C-51, diferentes torrentes como el del Puig, de Fonollosa y dels Caus o su proximidad con el río Francolí.

El Baix Camp tampoco queda exento de peligro, concentrándose la mayoría de zonas clave en el sur de la capital. La comarca tiene seis poblaciones situadas en el nivel de riesgo muy alto, cuatro de las cuales no disfrutan de un plan de actuación actualizado. Otros seis de los municipios del Baix Camp se encuentran en riesgo alto, cinco de ellos sin el documento homologado.

Un periodo razonable

Las cifras expuestas en este artículo podrían variar en poco tiempo según el anunciado este lunes por Salvador Illa. El jefe del ejecutivo catalán aseguró que adoptarán paquetes de ayuda técnica y financiera para que «en un periodo razonable de tiempo todos los municipios de Cataluña tengan un plan de protección civil vigente y actualizado».

Illa también afirmó que se actualizará el modelo de protección civil de Cataluña con el fin de ponerlo al día y lo dotó de más recursos. En toda Cataluña hay 521 municipios que se encuentran obligados a tener un Plan de Actuación Municipal, pero casi la mitad de estos no lo tienen actualizado y una sesentena no la han elaborado. El Govern destinará 20 millones de euros para garantizar que todos los municipios lo tengan actualizado.