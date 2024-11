LISTA: Más de la mitad de los municipios no tienen planes de inundación o lo tienen caducado

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El 9% de la población catalana vive en zonas inundables y más 110.000 habitantes en entornos de muy alto riesgo. Por eso hay 521 municipios catalanes obligados a tener un Plan de Actuación Municipal (PAM) por riesgo de inundaciones, pero casi la mitad no lo tienen actualizado y una sesentena no la han redactado nunca. Casi 300 no disponen de un plan en vigor, una cifra que, con todo, supone una mejora en relación a los 321 que constaban hace seis meses.

Después del episodio de la DANA, el Govern ha abierto la puerta este martes a revisar las actividades que se desarrollan en estas zonas y ha anunciado 20 MEUR para garantizar que todos los municipios tengan un plan de Protección Civil homologado en dos años, que incluya el riesgo de inundaciones y todos los otros.

De acuerdo con los actuales mapas de peligrosidad, riesgo de inundación y daños potenciales que elabora y revisa periódicamente la administración siguiendo la Directiva Europea, hay 521 municipios catalanes que están obligados a tener un PAM por riesgo de inundaciones. Pero sólo 225, menos de la mitad, lo tienen actualizado. De los 296 restantes (el 56,9%), 58 no lo han redactado nunca y 238 lo tienen caducado.

No obstante, los datos facilitados a ACN por Protección Civil muestran una ligera mejora con respecto a hace seis meses. Desde el mes de febrero hasta ahora el listado de municipios obligados a tener PAM que nunca lo han redactado ha bajado de 65 en 58. Cervelló, Godall, Lliçà de Vall, Montesquiu, Sant Esteve de Palau Tordera, Sant Pere de Vilamajor y Tiana son los siete municipios que lo han redactado y homologado en este periodo. Entre los que siguen sin plan por inundaciones, a pesar de encontrarse en zonas con riesgo constatado de inundación, hay ciudades destacadas como Badalona, Montcada i Reixac, Castelló d'Empúries y Vilassar de Mar, las cuatro con riesgo muy alto.

Respecto a los municipios que en algún momento elaboraron un PAM pero que lo tienen desactualizado y pendiente de revisión al menos desde el 2020, ahora hace seis meses eran 256 y ahora, 238.

110.000 personas en zonas de alto riesgo de inundación fluvial

Las inundaciones son el principal riesgo natural en Cataluña, con un historial de episodios de origen fluvial, pluvial y marítimo con importantes daños materiales y humanos. Un total de 1.300 km2, el 4% del territorio, son zonas inundables fluviales donde vive el 9% de la población, según los datos de los últimos estudios de Protección Civil de la Generalitat, a partir de las zonas inundables determinadas por los organismos de cuenca ACA y Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

En total, cerca de 705.000 personas viven dentro de una zona inundable con un periodo de retorno de 500 años, y de estas, 110.000 (el 1.4%) lo hacen en de zonas de muy alto riesgo de inundación, es decir, con una recurrencia de 10 años. Además, hay que tener en cuenta que un 15% de las zonas urbanizadas de Cataluña a las cuencas internas están afectadas por riesgo de inundación tanto fluvial como marítima de acuerdo en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones de las cuencas internas de Cataluña.

En algunos casos, las inundaciones a 10 años afectarían a más del 50% de la población del municipio. De hecho, algunos pueden quedar casi anegados como Deltebre (91% de los habitantes afectados), que sí que dispone de PAM de inundaciones pero lo tiene que revisar desde 2020. O, también en el Delta, Sant Jaume d'Enveja, con el 74% de la población afectada, Benifallet (63%) y Ribes de Freser (50%), con el plan caducado desde el 2009.

Con respecto a los municipios con más población afectada por este nivel de riesgo de inundación son Girona, con 19.971 personas y casi el 20% de su población, Lleida (11.059 vecinos), Deltebre (10.539), Pineda de Mar (7.046 habitantes) y Tortosa (6.115 habitantes).

Las inundaciones pluviales, al alza

Con respecto a las inundaciones pluviales, de precipitación en zona urbana, «son una preocupación y un problema histórico para la protección civil en relación a las posibles emergencias», como reconocen hace unos meses a ACN desde Protección civil. Tanto la ACA como el Meteocat conceden que el cambio climático está dando episodios de lluvia más focalizados, con chubascos fuertes y en poco espacio de tiempo, particularmente en el litoral, como la DANA vivida esta última semana.