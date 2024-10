Uno de los pueblos más bonitos pero más infravalorados de España se encuentra en Tarragona

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Mont-roig del Camp es considerado por la revista Viajar como el municipio más infravalorado de Tarragona. De hecho, dicha revista, una publicación impresa y digital especializada en mostrar los mejores destinos de España y el mundo, ha elaborado un ranking con los pueblos más subestimados del país.

En el ranking, la revista asegura que «se encuentran enclaves que son conocidos, sí, pero quedan ensombrecidos por algunas localidades aledañas. También hay otros que, sencillamente, no basan ni han basado su economía en el turismo y no cuentan con infraestructura para ello. Ahora bien, como no nos cansamos de repetir, en España no hay pueblo feo, puesto que todos, por pequeños que sean, albergan algún tesoro escondido entre sus límites territoriales».

Sobre Mont-roig del Camp, la revista Viajar explica que se trata de una de las paradas de la Autopista del Mediterráneo a escasos 30 kilómetros de Tarragona y con sus casi 800 años de historia, este lugar tiene muchas cosas que ofrecer a los visitantes.

Solo la vista panorámica que se puede disfrutar desde la ermita de la Mare de Déu de la Roca debería ser suficiente para convencer hasta los más escépticos, aunque no es más que la punta del iceberg. Cicloturismo, actividades náuticas, gastronomía…, la lista continúa. «Si el famoso pintor Joan Miró hizo de Mont-roig del Camp su casa de vacaciones, ¿por qué no le das una oportunidad?», se preguntan.