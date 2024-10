Los municipios de Tarragona aumentan la tasa de la basura para ajustarse a la normativa europea

La ley estatal 7/2022 de residuos y suelos contaminados aborda diferentes aspectos de reducción y prevención de residuos contaminantes siguiendo el cumplimiento de las directrices europeas en este ámbito. Una de las claves del texto legal es su carácter unificador de medidas fiscales en todo el Estado.

De esta manera, la ley obliga a los municipios a reflejar el coste real de la recogida, transporte y cierre de los residuos y asumir su gasto únicamente con la recaudación de la tasa –sin generar sobrecostes– antes de abril de 2025.

Es por este motivo que muchos municipios del Camp de Tarragona se han visto obligados a aumentar sus ordenanzas fiscales para el próximo año en lo que a la recogida de residuos se refiere. Uno de los primeros municipios en adoptar esta medida fue Vila-seca, quien aprobó en el pleno municipal del 30 de septiembre una subida de 125 a 150 euros, es decir, un 20%. Desde el consistorio aseguran haber podido minimizar el impacto del aumento gracias al incremento implementado a empresas, hoteles y grandes superficies durante el 2023».

El mismo porcentaje fue aprobado el 25 de septiembre en el Ayuntamiento de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en la tasa fija doméstica. Este consistorio también ha aplicado una cuota variable que se reduce para el uso de la recogida selectiva identificada. La tasa comercial del municipio se verá aumentada entre el 25% y el 70% en función de su tipología. En volúmenes similares se mueve Cambrils, quien llevará al plenario del próximo 21 de octubre una subida del 23%.

Mont-roig del Camp, por su parte, llevó las ordenanzas fiscales al plenario de ayer, aprobando con la mayoría del gobierno un aumento del 25% en la cuota fija de aquellos vecinos que no se pueden identificar. Los habitantes que pertenecen a zonas del municipio donde están implementados los sistemas de recogida puerta a puerta o de contenedores subterráneos identificados verán un crecimiento del 23% en su factura.

Además, el municipio ha creado un impuesto que grava un 15% más en las viviendas de uso turístico. Otra novedad implementada por el consistorio de Mont-roig son bonificaciones en esta ordenanza de un 50% en la parte fija para las familias dentro de los parámetros de emergencia social y a las empresas que colaboren con entidades sociales.

Valls también ha apoyado la nueva regulación en las bonificaciones, ya que el importe anual de los diferentes tramos pasará a ubicarse entre los 64 y los 129 euros a estar entre los 60 y los 152 euros. De esta manera, la tasa de los habitantes que acrediten recogida selectiva, uso de la desechería y autocompostaje se verá ligeramente reducida. Por el contrario, los usuarios que no realicen ninguna de estas tres actividades verán una subida del 17% en el importe anual. Desde el Ayuntamiento vallense afirman que «esta medida es una apuesta por las bonificaciones aplicadas desde 2020, las cuales han permitido una reducción del 11,7% de la fracción resto».

El Vendrell también ha apostado por un importe variable en función de los metros cuadrados de la vivienda. Así, según la normativa aprobada en el pleno extraordinario de ayer, los pisos de menos de 100 metros cuadrados verán reducido su importe. Por el contrario, los que superen esta superficie verán un aumento del importe entre el 17% y el 82%. De esta manera, el municipio pasa de tener una cuota única de 163,28 euros por vivienda a una que varía entre los 140,21 y los 305,91 euros para las viviendas de más de 600 m².

El incremento más grande aprobado en el Camp de Tarragona durante este 2024 es el de la Canonja, situado en un 175%, pasando de un importe de 68 o 91 euros a uno de 187 o 250 euros. Desde el consistorio explican que, hasta ahora, asumían el 64% de los costes, motivo de un incremento tan significativo. Para minorar el impacto económico, el Ayuntamiento bajará el IBI un 23% durante el 2025.

Por el contrario, el municipio que realizará una bajada menor es el de Reus, con un 1,8%. Además, los reusenses que realicen más de 12 aportaciones en las desecherías municipales tendrán acceso a una nueva bonificación del 20%. De esta manera, el concejal responsable asegura que la tarifa puede llegar a ser reducida con las bonificaciones. Finalmente, Altafulla plantea una subida de entre el 5% y el 6% que llevará a un pleno extraordinario el 30 de octubre después de un periodo de exposición pública con los diferentes grupos municipales.

Tarragona, Torredembarra y Constantí ya hicieron los deberes