La ACA invierte 3,8 MEUR a financiar ayudas a entes locales de Tarragona para recuperar y construir pozos

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha publicado una nueva línea de subvencionas, por valor de más de 19 millones de euros, dirigidas a los entes locales para recuperar, rehabilitar, adecuar y ejecutar pozos. El ente ha recordado que la planificación hidrológica vigente previene medidas para adaptarse a fenómenos extremos como la sequía.

Así, la ACA puede llegar a cubrir hasta el 95% del coste total de estas intervenciones cono un límite de un millón de euros por solicitud. Estas ayudas van en la línea de incrementar la garantía de agua y diversificar las fuentes de abastecimiento, dejando de depender de la lluvia y evolucionando ninguno un cambio de modelo en la gestión de este recurso. Se previene contra que estas actuaciones aportan hasta 22 hectómetros cúbicos de agua anuales.

La lista de subvencionas incluye 182 actuaciones admitidas que se otorgarán a 157 ayuntamientos. Por ámbitos, 72 beneficiarán a las comarcas de Barcelona (con más de 10 millones de euros); 49 a las de Girona (3,8 millones de euros); 19 a las de Lleida (1,6 millones de euros) y 44 a las de Tarragona (3,8 millones de euros).

Hay un centenar de peticionas recibidas que no han sido admitidas por haberse presentado por duplicado; no ajustarse la actuación al objeto de las bases; por ser solicitudes que no han alcanzado la puntuación mínima de 35 puntos, o porque no daban respuesta al requerimiento de enmienda formulado por la ACA, siempre de acuerdo con las bases.

Se han acogido en esta línea de ayudas las recuperaciones de captaciones de aguas subterráneas que forman parte del servicio municipal de abastecimiento y que se encuentran fuera de servicio en el momento de la solicitud; el aumento del rendimiento de pozos que forman parte del servicio municipal de abastecimiento y que extiende en servicio en el momento de la solicitud mediante su rehabilitación; la ejecución de nuevas captaciones de aguas subterráneas, y la adecuación de captaciones de aguas subterráneas existentes para su incorporación en la red de abastecimiento local.

El máximo de ayuda otorgado miedo solicitud se hasta el millón de euros. En este sentido, la inversión elegible máxima corresponde a 15.000 euros para cada m3/hora del caudal adicional a recuperar que el ente declare en la solicitud, cono un tope máximo de 250 litros por habitante y día.