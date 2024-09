Transportes prevé construir una nueva plataforma de alta velocidad entre Tarragona y Castellón

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes prevé, «a largo plazo», construir una nueva plataforma ferroviaria de alta velocidad que una Tarragona y Castellón. Actualmente, este tramo del corredor mediterráneo se encuentra ya desdoblado con ancho ibérico y se podría implantar un tercer hilo, que en ningún caso permitiría las prestaciones de la alta velocidad por las características del trazado.

En una entrevista con ACN, el secretario de estado de Transportes, José Antonio Santano, ha asegurado que el gobierno español no prioriza el transporte de mercancías por encima del de pasajeros y se ha mostrado prudente a la hora de posicionar sobre el traslado de las mercancías de la costa del Tarragonès por la vía interior: «está sobre la mesa pendiente de estudio».

«Se tiene que cambiar o sustituir la plataforma por una de ancho estándar. Las previsiones a largo plazo hablan de una creación de una nueva plataforma. Pero en estos momentos estamos trabajando para dar soluciones posibles y realistas. En el caso de entre Castelló y Tarragona tenemos que incorporar el ancho estándar», ha arreciado. Santano ha admitido que, por falta de tiempo, no sería viable construir una nueva plataforma antes 2027, fecha en la que se prevé que esté operativo el corredor mediterráneo en toda su extensión.

En este sentido, ha apuntado, la solución «posibilista» pasaría por la instalación de un tercer hilo, como el que ahora se incorporará a las vías del corredor mediterráneo en el norte de Tarragona. De hecho, el gobierno español del PP, en el momento de poner en marcha el tramo desdoblat del corredor entre l'Hospitalet de l'Infant y Tarragona ya preveía poder intercambiar el ancho de vía sobre unas travesías instaladas que ya se encuentran especialmente preparadas para la operación.

La medida, pero, no permitiría equiparar la circulación de trenes de alta velocidad, con prestaciones tipos AVE, por encima de la plataforma actual. Se requeriría, de hecho, un trazado diferente adaptado a estas necesidades. En cualquier caso, Santano ha explicado que la instalación de un tercer hilo en las vías actuales requeriría mucho más tiempos que las dos semanas que entonces apuntaban los técnicos de Adif.

El secretario de estado de Transportes ha sido tajante a la hora de negar que el gobierno español esté priorizando el paso de mercancías por el corredor del mediterráneo por ante el servicio público de pasajeros. «Somos muy conscientes que la mayor parte de los viajeros son de cercanías. A pesar de que el alta velocidad es muy importante para vertebrar el país y dar cohesión nos tenemos que preocupar de las Cercanías porque es el que mueve el 90% diariamente», ha insistido el secretario de estado.

Mercancías por el interior, decisión pendiente

Ha arreciado la necesidad de trasladar el transporte de mercancías por carretera al ferrocarril, conectando también los puertos, del corredor del mediterráneo. «Pensamos que es el sostenible», ha indicado. Sobre la posibilidad de trasladar el transporte de mercancías que circulan por la vía de la costa norte de Tarragona hacia la vía interior, Santano se ha mostrado prudente. «Sabemos que genera molestias en el entorno de viviendas y las personas que viven en los diferentes municipios. Las decisiones que se toman se tienen que analizar y valorar. He hablado con alcaldes y hay opiniones de todo tipos pero ahora no es el momento de decidirlo, porque no está decidido», ha abundado.

Tampoco se ha mojado el secretario de estado sobre la continuidad de la gratuidad de los trayectos de cercanías y media distancia. «No sabemos todavía exactamente el que pasará pero desde el Ministerio exploramos posibilidades diferentes sin variar el volumen económico del que invertimos. No es tan cuestión de dinero como la forma que tengamos un trasvase del coche privado al ferrocarril», ha valorado.

Según Santano, el efecto de la gratuidad se ha traducido en cifras concretas: «movemos un 10% de pasajeros más que el 2019, misión cumplida». «Tenemos que trabajar en otros ámbitos: mejorar la oferta para convencer muchas automovilistas que se pasen al ferrocarril o al transporte público», ha remachado.

Tampoco se ha atrevido a concretar ningún plazo para las obras de la estación de la Sagrera o las previstas a la estación de Sants. «Estamos en la fase final de la obra y confío q tengamos muy buenas noticias en no demasiadas tiempos. No quiero ir más allá: las obras relacionadas con estaciones tan complejas nos suelen dar algún disgusto. Cómo decimos aquí en el ministerio, los plazos los carga el diablo. Estamos en la recta final y es una inversión impresionante», ha cerrado.