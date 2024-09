Lucía López: «Mancomunar la movilidad es el primer objetivo del Área Metropolitana»

Publicado por Carlos Domènech Goñi Tarragona Verificado por Creado: Actualizado:

Pasa del Ayuntamiento de la Canonja y la Subdelegación a convertirse en delegada del Govern de la Generalitat. ¿Cómo lo coge?

«Con mucho respeto e ilusión. Es un reto muy importante personalmente. Intentaremos revertir la situación y volver a poner el Camp de Tarragona en el mapa de las inversiones de la Generalitat».

¿Qué quiere decir «con volver a poner en el mapa»?

«Las inversiones efectivas en los últimos años están muy por debajo en comparación con otros lugares de Cataluña. Tenemos una oportunidad que no podemos dejar perder: gobiernos socialistas en España, Cataluña, la Diputació y en los ayuntamientos más importantes del Camp de Tarragona. Tenemos que aprovechar estas sinergias».

¿Cómo ha sido el traspaso de información con el antiguo delegado, Àngel Xifré (ERC)?

«Ejemplar. Nos reunimos la primera semana después de mi nombramiento. Me dio una carpeta con todos los proyectos en marcha de cada consejería. También he podido reunirme con los directores de los Servicios Territoriales».

¿Cuál cree que es la necesidad primordial del Camp de Tarragona en estos momentos?

«La movilidad es una prioridad para este gobierno y creo que el reto más importante que tenemos para nuestro territorio».

¿La creación del Área Metropolitana, con infraestructura y presupuesto, también es un reto?

«La Generalitat, los ayuntamientos y la Diputació vamos a una. El Área Metropolitana tiene que salir adelante, tal como lo hicieron en su momento el Consorci d'Aigües o mancomunaron la gestión de los residuos, y saldrá adelante esta legislatura. La movilidad es esencial y con el Área Metropolitana se vehiculará mejor».

Uno de los temas clave en la movilidad es el futuro tranvía del Camp de Tarragona. La semana pasada se presentó justamente la primera fase, con el visto bueno de Salou.

«La semana pasada vino la consellera Paneque a presentarlo. El acuerdo con Salou es y, tal como hemos explicado muchas veces, venimos sin hacer ruido y no perdemos el tiempo. La primera fase está terminada y el proyecto saldrá adelante».

La primera licitación de los vagones quedó desierta. ¿Veremos la licitación este año?

«Estamos trabajando. Entre finales de este año y principios del próximo se licitarán».

En dos semanas se inician las obras del túnel de Roda de Berà y empezará el plan alternativo de movilidad. ¿Qué hará la Generalitat para garantizar las mínimas molestias a los usuarios y usuarias de los trenes?

«Somos conocedores de la problemática existente. Sabemos que serán cinco o seis meses complicados, pero tenemos que ser conscientes de que se trata de una inversión importante. Intentaremos por todos los medios que sea lo menos molesto posible para los usuarios».

Última pregunta en clave de movilidad. ¿Cree que el aeropuerto de Reus tiene que crecer?

«Tenemos que ser capaces de conseguir que lleguen entre dos y tres millones de turistas. El aeropuerto tiene capacidad para absorberlos, y ahora mismo sólo llegan poco más de un millón».

Hablemos de Hard Rock. La consellera Paneque expresó que quizás la viabilidad del proyecto se vería afectada por la nueva fiscalidad. ¿Cree que es un proyecto necesario para la gente del Camp de Tarragona?

«Pienso que es una oportunidad y que nosotros no nos hemos negado nunca a este proyecto. Sobre la viabilidad económica, dependerá de lo que quieran hacer los inversores. A pesar de todo, tenemos que ser nosotros, desde el Camp de Tarragona, los que tenemos que decidir si eso lo queremos o no».

El presidente Illa dijo que, en caso de que no llegue Hard Rock, se buscarían otros proyectos interesantes para el Camp de Tarragona. ¿Cuáles son?

«Serán los proyectos que el territorio quiera, que sus alcaldes, alcaldesas y tejido económico decidan. Lo que no podemos hacer es dejar que Barcelona venga a decidir por nosotros».

Desgraciadamente, los incendios han hecho acto de presencia en el Priorat. Es uno de los territorios donde más está afectando la sequía... ¿Cómo se solucionará?

«Combatir la sequía es prioritario para el gobierno. El territorio ya no puede aguantar más esta tensión. Acabamos de llegar y será cuestión de semanas que empecemos a tomar decisiones».

¿Llegará el agua del Ebro al Priorat?

«Se están valorando todas las opciones y cuando lo tengamos decidido lo anunciaremos».

El sector del campesinado sufre la sequía. ¿Se ha reunido con ellos?

«Todavía no he tenido tiempo, pero lo haré. Yo he venido a escuchar el territorio y sus demandas. El campesinado es un sector económico importante e intentaremos ayudar en todo lo que esté dentro de nuestras competencias».

La seguridad es otro de los temas delicados. Recientemente, ha habido episodios de violencia en la calle, los delitos aumentan... ¿Necesitamos más agentes de los Mossos d'Esquadra?

«Es evidente que todo el mundo quiere siempre más efectivos en nuestro territorio así como más presencia policial en las calles. Lo tendremos que abordar con la Dirección de Servicios Territoriales de Interior y con la Consejería. Queremos revertir los datos. Nos sentaremos juntos, también con ayuntamientos, y lo valoraremos».

Para acabar: ¿la Generalitat solucionará el problema del acceso a la vivienda de las personas más jóvenes? ¿Tienen que ver los pisos turísticos?

«La Generalitat estará al lado de los ayuntamientos, pero es cierto que tenemos un problema con el acceso a la vivienda. No nos tenemos que engañar, los costes para una persona joven son altos y cada vez la edad de emancipación se retrasa más. Son retos en los que la Generalitat estará. Nos encontraremos al lado de los municipios y dentro de nuestras competencias intentaremos hacer lo que se considere desde la Consejería de Habitatge».