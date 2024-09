El PSC del Camp de Tarragona propone a Andreu Martín como nuevo Subdelegado

Publicado por Carlos Domènech Goñi Tarragona Verificado por Creado: Actualizado:

Andreu Martín toma fuerza como futurible Subdelegado del Gobierno Español en la demarcación en sustitución de Santiago Castellà, que dejará el cargo para convertirse en presidente de la Autoridad Portuaria. Según ha podido saber Diari Més, el PSC del Camp de Tarragona ha propuesto Martín como relevo de Castellà. El reusense es, actualmente, diputado en el Congreso y el primer secretario de la agrupación local del PSC en Reus.

El cargo de Subdelegado sólo puede ser ocupado por personas con el nivel más alto de funcionariado, como es el caso de Martín. De hecho, su nombre hace semanas que se encuentra encima de la mesa. «Tengo constancia que se pensó en mi perfil porque cumplo con los requisitos», declara el reusense.

En un primer encuentro hace semanas, la Federación del PSC en el Camp de Tarragona puso sobre la mesa varios nombres y perfiles de personas que podrían asumir cargos. Entre estos nombres, ya se encontraba Andreu Martín. Ahora bien, actualmente es diputado electo y, por lo tanto, abandonar el Congreso para asumir un nuevo cargo «tendría que estar muy bien justificado», expresa.

Aunque todavía no hay una confirmación oficial, Martín subraya que «me haría mucha ilusión asumir el cargo». «Todavía no tengo ninguna confirmación oficial, pero evidentemente lo cogería con responsabilidad e ilusión, de la misma manera que si fuera otra persona del partido», dice. Estoy a disposición del partido. Hemos sabido encontrar las personas adecuadas y el encaje», acaba diciendo.

Martín (Reus, 1965) es un político con bagaje contrastado. Fue concejal del Ayuntamiento de Reus entre el 2011 y el 2023, cuando se convirtió en diputado. Antes había sido consejero del Consell Comarcal del Baix Camp. Licenciado en Ciencias Físicas por la UAB, también está diplomado en Estudios Avanzados en el Área de Conocimiento de Máquinas y motores térmicos por la URV y diplomado de Posgrado en la Gestión y Administración local. Maestro de profesión, fue Director del Instituto Lluís Domènech y Montaner de Reus.

Alfons Garcia, descartado

El cargo de Subdelegado del Gobierno está reservado para personas en activo con el nivel más alto de funcionariado, el estamento A. Por este motivo, los socialistas han descartado uno de los nombres que también había sobre la mesa: el de Alfons Garcia, senador y alcalde y concejal de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant durante 12 años. El caso es que García ya está jubilado y, por lo tanto, no cumpliría este requisito. Cuando se confirme el nombre de Martín, sólo restará el nombramiento del nuevo delegado o delegada del gobierno de la Generalitat. Sobre la mesa está el nombre de tres mujeres del territorio.

