Presentan 11 denuncias contra apartamentos ilegales en el Camp de Tarragona

La Associació d'Apartaments Turístics (AAT) Costa Daurada i Terres de l'Ebre ha presentado este mes de julio 11 denuncias contra apartamentos ilegales que se anunciaban en portales web. Desde la AAT se han detectado varios apartamentos que no estaban debidamente inscritos en el Registro de Turismo de Cataluña.

La Asociación ha tramitado la denuncia, tanto en la Generalitat de Catalunya como en los Ayuntamientos donde hay estos apartamentos. Además, ha informado a los Mossos d'Esquadra para que puedan revisar el Registro de Viajeros, dado que las personas que hay alojado no han sido registradas correctamente.

Joan Calvet, presidente de la AAT ha anunciado que «cualquier apartamento ilegal que detectamos, lo denunciaremos. Todos estos ilegales hacen mucho daño a nuestro sector y generan turismofobia. No pagan licencias, ni impuestos, las personas alojadas tampoco pagan la tasa turística, no ofrecen los mínimos de calidad ni seguridad, no hay ningún mecanismo de control y, obviamente, tampoco se informa a los Mossos d'Esquadra para el registro de viajeros. Así pues, además de un gran peligro, nos hacen competencia desleal y crean muchos problemas de convivencia, perjudican la imagen de nuestras destinaciones y especulan con el precio».

Estas 11 denuncias se han hecho durante el mes de julio después de una búsqueda en diferentes plataformas web que ofrecen todo tipo de alojamiento vacacional. Según Calvet «en verano es donde más oferta de apartamentos ilegales hay, pero sus propietarios se sienten impunes, incluso, se anuncian en plataformas online y otros canales como las redes sociales para seguir operando fuera de la ley».

Desde la AAT piden más contundencia con las sanciones y, sobre todo, con las inspecciones en la Generalitat de Catalunya y en los Ayuntamientos. Calvet ha anunciado que «cualquier persona que crea que hay un apartamento turístico o una vivienda de uso turístico ilegal a su comunidad, estamos a su disposición para hacer las comprobaciones oportunas y presentar la denuncia correspondiente en caso de que sea necesario».

Desde la AAT recuerdan a toda en población que si quieren pasar unas vacaciones sin sustos, se asegure bien antes de formalizar una reserva y sólo lo hagan en un apartamento turístico reglado. Calvet ha recordado que «al hacer una reserva en un apartamento turístico hace falta que se aseguren que el establecimiento disponga del correspondiente número de registro -y se compruebe en la Generalitat que es correcto- y recomienda que no se fíen de grandes ofertas que se hacen en las redes sociales, e-mails o páginas de internet, ya que probablemente, será una estafa».

