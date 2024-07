El Campo y el Ebro exigen a Renfe alternativas por tren y carretera delante del corte de vía previsto durante cinco meses

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El corte del corredor mediterráneo ferroviario a la altura de Roda de Berà durante cinco meses previsto en otoño ha encendido las alarmas de los usuarios y alcaldes del Campo de Tarragona y las Tierras del Ebro. Con un servicio que acumula incidencias y críticas, temen que las obras para adaptar la vía para que circulen mercancías dificulten todavía más la movilidad, sobre todo, con el área metropolitana de Barcelona.

En un acto convocado por la plataforma Dignidad en las Vías y Promoción del Transporte Público (PTP), han planteado propuestas como conectar Tarragona con la línea de alta velocidad para llegar a Barcelona o aprovechar la línea de Valls-Picamoixons, aparte de un servicio alternativo por carretera. También reclaman una mesa de seguimiento con Renfe y Adif.

Hasta 16.000 usuarios diarios se pueden ver afectados por las obras que Adif tiene que ejecutar en el municipio del Tarragonès a partir del 30 de septiembre para que los tres de mercancías puedan circular con el ancho estándar. En este punto, quedarían plenamente afectadas las líneas regionales de media distancia R13, R14, R15, 16 y R17. También líneas de cercanías como la RT-2.

Aunque, de momento, Renfe todavía no se ha manifestado de forma oficial al respecto -la compañía reitera que anunciará las medidas la próxima semana, si bien 'Diario de Tarragona' avanzaba este sábado el grosor del plan- las entidades que reúnen a los usuarios, junto con más de una setentena de alcaldes y cargos institucionales se han dado cita este sábado en el teatret del Serrallo de Tarragona para poner sobre la mesa las propuestas que consideran imprescindibles para evitar una nueva conmoción en la movilidad de miles de personas.

Reclaman tanto a Renfe como Adif que habiliten unos servicios alternativos suficientes, «de máximos» y que no generen penalizaciones adicionales de tiempo en unos recorridos que llevan acumulando retrasos continuados desde hace décadas. Pero más allá de esperar la propuesta de los organismos responsables, han querido aportar proactivamente varias soluciones.

Una de las más relevantes sería conectar la vía convencional que sale de Tarragona hacia el sur con la vía de alta velocidad a partir de un ramal, ya construido pero todavía no homologado por Adif, entre Vila-seca y la estación del Campo de Tarragona.

Eso permitiría conectar de forma «rápida» con Barcelona a través de esta plataforma. Una idea que, según ha apuntado el presidente de la PTP, a Adrià Ramírez, no se tiene que limitar en los meses que dure el corte sino que «se tiene que estudiar para cualquier situación de futuro que pueda haber».

En paralelo, creen también que hay que reinstaurar el servicio entre Tortosa y Cambrils, con paradas intermedias hasta llegar a la estación de Camp de Tarragona para aprovechar los convoyes de alta velocidad así como garantizar suficientes plazas del tren Adelante hasta las Tierras del Ebro, permitiendo su uso con los billetes y abonos actuales, al menos hasta que acabe el corte.

Uno otra de las grandes propuestas abordadas en la reunión de este sábado -y que los usuarios consideran que Renfe habría ya asumido- es el aprovechamiento de la línea de Valls-Picamoixons para, además de hacer circular directamente desde Sant Vicenç de Calders de l'R-13 y el R-14 vía Valls, utilizar la infraestructura para dar continuidad al R-15 y los usuarios de Reus, Priorat y la Ribera d'Ebre.

«El hecho de no hacer transbordo para la gente que viene de Reus o Móra la Nova, aunque el trayecto se alargue, si como mínimo no se tienen que hacer dos transbordo de bus al tren y del tren al bus el confort es aceptable y la situación durante las obras no sería tan complicada, ha razonado Ramírez. Completaría el cuadro una lanzadera entre Tortosa y la Aldea para acceder a los servicios de larga distancia y la conversión de los servicios de la R-17 en la RT-2 en Tarragona.

Buses alternativos y refuerzo de las líneas existentes

Les propuestas ferroviarias se complementan con las de los servicios por carretera como alternativa a los cortes de servicio por las obras en el túnel de Roda de Berà, que funcionen de forma flexible, optimizando los tiempos y evitando, en la medida del posible, los dobles transbordos.

Por una parte con servicios entre Tarragona, Altafulla, Torredembarra y Sant Vicenç de Calders, donde se podría reanudar la circulación sin interrupciones.

Hasta esta estación nodal -para la cual reclaman que se amplíen y acondicionen adecuadamente zonas de aparcamiento- tendrían que llegar buses directos de Tarragona y Vila-seca o Cambrils. También se propone, en horas puntas, buses directos entre Tarragona, Altafulla, Torredembarra y Barcelona.

Adicionalmente, consideran que la Generalitat tendría que reforzar los servicios de las líneas públicas que prestan empresas de transporte privadas vía concesión: Tarragona-Barcelona, Cambrils-Salou-Tarragona-Barcelona y Amposta-Barcelona.

También la creación de nuevas líneas desde Reus, el Pinar y Salou hasta la estación de Vila-seca o de Móra la Nova-Falset-Barcelona. Reclaman también que estos transportes se puedan utilizar con la implantación del abono tarifario 10/120.

Toda esta estructura, han remarcado desde Dignidad en las Vías, requiere también un esfuerzo de comunicación e información a la ciudadanía y los usuarios con la suficiente antelación, garantizando también que se cumplan los horarios establecidos.

«No tenemos que firmar una sentencia de muerte, ahora. Tenemos que ir mirando que el corte nos garantice ser ciudadanos de primera, viviendo en el Campo de Tarragona e ir a estudiar o trabajar en Barcelona», ha manifestado la portavoz de la plataforma, Anna Gómez.

Mesa de seguimiento

La entidad ha celebrado la respuesta a la convocatoria de este sábado y ha planteado directamente la creación de una mesa a tres bandas para hacer seguimiento y garantizar que el desarrollo de las obras permite la movilidad. Formarían parte usuarios y alcaldes, por un lado, así como Renfe y Adif. «Hemos oído que los alcaldes nos han escuchado y quieren trabajar», ha celebrado Gómez.

«Tener las alcaldías y la Diputación de Tarragona a nuestro lado, poder hacer las reuniones que pediremos con Renfe, que nos expliquen cómo va el corte, de donde cojeamos o no. Para nosotros es clave. La comunicación y el trabajo conjunto es la única manera de salir de este corte», ha sentenciado Gómez.

Les entidades de usuarios, sin embargo, no se resignan a gestionar el problema inmediato y piden también avanzar hacia mejoras una vez ejecutadas las obras.

«Tenemos todo el sistema ferroviario cotidiano con una cantidad de problemas que venden de hace 30 años atrás. No se invirtió prácticamente: 55.000 millones con AVEs y sólo 6.000 en la red convencional del Estado, la mitad Madrid. Tenemos un problema principal que es la falta de inversión», ha cerrado Ramírez, quien ha apelado también a resolver la gestión del día a día a través de la nueva empresa mixta entre Renfe y la Generalitat.

