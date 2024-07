Fran Morancho: «En el Área Metropolitana se tiene que priorizar el interés general y después mirar cada caso particular, no al revés»

Publicado por John Bugarin Verificado por Creado: Actualizado:

¿Qué supondrá el relevo en la comisión ejecutiva del PSC en el Camp de Tarragona, con usted al frente?

«Habrá una nueva manera de hacer. Este mes haremos el plan de trabajo de los próximos 4 años. Queremos fortalecer el partido los lugares donde estamos y conseguir representación en el interior de la demarcación, donde no estamos muy implantados. Trabajaremos para ser la voz de Tarragona, ya que hemos ganado las últimas cinco contiendas electorales. Tenemos una representación muy buena en el Parlamento y en el Congreso de los Diputados y estas personas tienen que luchar por los intereses del territorio».

¿A qué atribuís estas últimas victorias?

«El votante no es tonto. La gente está cansada, han visto que con las propuestas que se han hecho estos años no hay salida. Se ha priorizado más el proceso y la independencia que los problemas diarios de la gente. El PSC se ha mantenido siempre en el mismo espacio y el discurso no ha variado. La gente lo valora».

El lema utilizado en el congreso del sábado fue «Ahora toca Camp de Tarragona».

«En los últimos años, el Camp de Tarragona no ha tenido ni ha sido escuchado como le corresponde. Cuando en Barcelona se toman decisiones que afectan aquí, nosotros tenemos que decir si nos gustan o no. Muchas veces, desde el territorio no se ha levantado la voz porque no ha habido unidad. El Camp de Tarragona es el segundo núcleo territorial más importante de Cataluña y cada vez lo será más por las inversiones que vendrán. Lo tenemos que aprovechar y tenemos que estar atentos porque aquello que nos interese a nosotros lo trasladamos bien a Barcelona para que nos tengan en cuenta».

¿Cuáles son los retos del territorio a corto plazo?

«El Área Metropolitana es importantísima. Gestionar los servicios públicos de forma más eficiente y con mejor calidad, mancomunando la bolsa o el transporte, beneficiará a todos los municipios y a los ciudadanos. Por otra parte, está la movilidad, donde el Tramcamp juega un papel clave. En los próximos 10 años será la envidia de muchos territorios. El tranvía, sin embargo, se tiene que reforzar con la mejora de la movilidad en los pueblos del interior. También será importante la industria en la demarcación, con inversiones como la de Lotte en Mont-roig del Camp. así como el papel del sector del turismo en el territorio».

¿Cómo avanza el Área Metropolitana de Tarragona?

«No he estado en ninguna reunión presencial, pero tengo información de cómo va a pesar del proceso está yendo muy bien. No hay nadie que quiera más que el otro y eso es importante. Todo el mundo va al mismo nivel y sabe dónde está. Para tener un buen nivel se tiene que buscar el interés general primero y, a partir de este, mirar cada casa particular. Al revés sería imposible».

¿Se está escuchando suficiente a los pueblos más pequeños?

«Creo que sí. El Área Metropolitana tiene el objetivo de dar el máximo servicio a cuanto más personas mejor, ahorrando dinero a la larga. Se tiene que mirar el interés general y, de rebote, todos saldremos beneficiados».

¿La predisposición de los alcaldes del resto de formaciones es buena?

«Sí. En este momento, hay dos colores de partidos que son el PSC y Junts, que están trabajando sin ningún problema».

¿Y Esquerra Republicana?

«La presidenta de la Diputación, Noemí Llauradó, forma parte del proyecto y es de ERC».

El alcalde de Salou, Pere Granados, se ha opuesto al proyecto del Tramcamp. ¿Lo ha podido hablar con él?

«No he tenido la ocasión de hablar con él, pero es un tema más técnico. Un problema de catenarias. Seguro que se encontrará una solución y el tranvía pasará por Salou».

Con respecto al transporte ferroviario, los problemas en Rodalies son una de las grandes preocupaciones ciudadanas.

«Lo que tenemos que hacer es invertir para mejorar las líneas que tenemos y hacer aquellas que no están y para las cuales hay consenso, como el tercer hilo, para que el servicio sea cada vez mejor. No es normal que, en el siglo XXI, tardemos una hora y media desde Tarragona a Barcelona. Desde el PSC somos críticos con Renfe y nos consta que está preparando inversiones».

¿El proyecto del Hard Rock se resolverá este mandato?

«No lo creo. Hace un montón de años que estamos con este tema. Aunque si sale será fantástico porque es una inversión estratégica para el territorio. Pero no veo que realmente para la Generalitat ni para la empresa sea una cosa muy importante. Cuando entramos a gobernar, creo que veremos realmente qué es el Hard Rock y qué hay, y, entonces, se podrá tomar una decisión».

¿Es optimista con respecto a la investidura de Illa?

«Soy optimista por naturaleza. Desde el primer día digo que gobernaremos porque cualquier otra alternativa es mala para los ciudadanos. Habrá consenso. Desconozco cómo será el acuerdo, pero desde el PSC estamos haciendo lo posible para no ir a unos nuevos comicios, aunque probablemente seríamos los menos perjudicados. Tengo el convencimiento de que en agosto tendremos un nuevo presidente en el Parlamento y este será Salvador Illa».