Activada la alerta Inuncat por lluvias intensas en el Tarragonès y Baix Camp

Protecció Civil de la Generalitat ha activado esta mañana la alerta del Plan especial de emergencias para inundaciones de Cataluña (INUNCAT) por un aviso de lluvias intensas que afectará en las comarcas del Tarragonès y el Baix Camp.

Los chubascos, que se prevé que lleguen desde la noche hasta la madrugada pueden superar el umbral de 20 mm/30 minutos e irán a menudo acompañados de tormenta y localmente de granizo o piedra.

Les lluvias pueden ser localmente intensas, por lo cual Protecció Civil recomienda vigilar las crecidas repentinas de barrancos y cauces menores (rieras, arroyos, etc.) y las zonas inundables (sótanos, pasos soterrados...).

Otros consejos que transmite a la ciudadanía son evitar los desplazamientos en vehículo y aparcar en rieras o puntos subterráneos inundables. No cruzar nunca ríos o rieras si bajan con agua, sobre todo a las zonas donde se esperan intensidades y acumulaciones más importantes.

También recomienda circular preferentemente por las rutas principales y las autopistas, moderar la velocidad y mantener las distancias de seguridad. En el caso de ser sorprendidos por precipitaciones en la montaña, dirigirse a puntos elevados que estén lejos de los márgenes de ríos y de los cauces de barrancos, ramblas o torrentes.

En caso de ser sorprendidos por precipitaciones importantes cuando se está en casa: no bajar a las zonas inundables como el sótano, el garaje, etc.; no dejar fuera de objetos o muebles que el agua pueda arrastrar; y poner los animales domésticos, los alimentos, el agua potable, los documentos importantes, los objetos de valor y, sobre todo, los productos peligrosos (como veneno para las ratas, disolventes, etc.) en lugares altos y protegidos.

