Un estudio sobre tabaquismo del ICS Camp de Tarragona, premiado por una revista europea

La Atención Primaria del ICS Camp de Tarragona ha alcanzado un destacado reconocimiento internacional a raíz de un estudio sobre el tabaquismo que ha sido premiado como la mejor investigación del 2023 por la revista European Journal of General Practice, el órgano oficial de la WONCA Europe (World Organization of Family Doctors).

El 15 de mayo, la revista distinguió el artículo titulado Effectiveness of the spirometry-based motivational intervention to quit smoking: RESED randomised trial, un trabajo desarrollado por el Grupo de Recerca ISAC (Intervenciones Sanitarias y Actividades Comunitarias), acreditado por la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación de la Generalitat de Catalunya.

El equipo investigador, formado por profesionales de varias disciplinas como medicina, enfermería, biología y estadística, pertenece a la Unidad de Soporte a la Investigación Reus-Tarragona del Institut de Recerca en Atención Primaria Jordi Gol (IDIAPJGol) y a la Unidad de Calidad de la Gerencia Territorial del ICS del Camp de Tarragona.

El ensayo clínico ha contado con la participación de profesionales de los 20 centros de Atención Primaria gestionados por el ICS en el Camp de Tarragona. El objetivo del trabajo era evaluar la efectividad de una intervención motivacional, basada en la información sobre la función pulmonar obtenida mediante espirometría, para ayudar a dejar de fumar.

El estudio incluyó a 614 fumadores de entre 35 y 70 años, sin antecedentes de enfermedad respiratoria, que se dividieron en dos grupos. Mientras que el grupo control recibió el tratamiento habitual que se ofrece en las consultas de Atención Primaria, el grupo intervención fue sometido a una espirometría y a una explicación detallada de los resultados. Después de un año de seguimiento, el grupo intervención obtuvo una tasa de abstinencia del 7,8%, en comparación con el 2,6% del grupo control, triplicando así las probabilidades de abandonar el tabaco (ORO: 3,15).

Este trabajo no sólo ha demostrado la eficacia de la intervención, sino que también ha permitido detectar alteraciones en la función pulmonar que pueden ser abordadas con actuaciones sanitarias específicas.

Como continuación de esta línea de investigación, el equipo tiene previsto un nuevo estudio en colaboración con los departamentos de Economía y de Medicina de la Universidad Rovira i Virgili para confirmar la eficacia de la intervención a través de un modelo de evaluación económica.

Este premio será recogido por el grupo investigador en el próximo congreso de la WONCA Europe Conference, que tendrá lugar en Dublín el mes de septiembre.

