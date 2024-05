Cris Gambín: «Estamos viviendo el efecto 'Alcarràs': la gente está produciendo más películas en catalán»

Publicado por Helena Viñas Verificado por Creado: Actualizado:

En esta edición del FIC-CAT destaca la cantidad de estrenos. ¿Eso es señal de buena salud del festival?

«Sí, claro, evidentemente es una cosa que no depende de nosotros, porque hay muchos factores externos que tienen que ver, como los festivales internacionales que se hagan o en qué momento están las películas, ya que hay que hasta finales de año no están acabadas. Sin embargo, sí que notamos que el festival se ha hecho un sitio en el sector: cuando hablas con alguien de su película y le dices que la quieres añadir en el programa, es más fácil conseguirlo, porque saben que hay una repercusión después. También creo que la cantidad de estrenos es un ejemplo de la buena salud del cine en catalán. Además, este año no sólo tenemos estrenos, sino películas de calidad y muy variadas».

¿De qué manera se refleja esta mayor calidad en las producciones?

«Tenemos mucho talento en nuestra casa, pero también destaca el tema de la lengua. Estamos viviendo el efecto Alcarràs: la gente está produciendo más películas en catalán porque se dan cuenta de que no se dejan de ver. Una parte es perder el miedo, pero también que cada vez hay más ayudas por parte de la Generalitat y de todos los agentes públicos. Entonces, en el momento en el que tú sabes que tendrás ayudas para hacer una película en catalán, la harás. Porque sí que en años anteriores nos habíamos encontrado con casos de películas que se tenían que hacer en catalán y, por no poder levantar la financiación, se cambia la lengua».

Este año habéis organizado un ‘pitch’ de proyectos en lengua catalana para que estos consigan financiación.

«Ha superado nuestras expectativas: hemos recibido 33 propuestas, y nos ha costado mucho escoger siete, porque todas eran interesantes y viables. La idea de hacer esta actividad surgió porque nos dimos cuenta de que había pocos proyectos en lengua catalana en el mercado. Al pitch se le llama así porque tienes un tiempo concreto para presentar un proyecto delante de empresas productoras. Esta jornada también tiene que servir para ser un punto de encuentro con los profesionales del sector de comarcas tarraconenses, y hacer red entre nosotros. Este año, de los siete seleccionados, un finalista y un semifinalista son de comarcas tarraconenses».

¿Qué tipo de perfiles se han presentado en el ‘pitch’?

«Muy variados, y eso nos ha sorprendido. Tengo desde gente más joven que está acabando la carrera, hasta gente de entre 60 y 70 años con recorrido en la industria. Por otra parte, hay proyectos que ya tienen alguna productora confirmada, pero necesitan más alianzas, por ejemplo, y otras que son mucho más embrionarias. Nosotros pedíamos un dosier con una serie de requisitos, como el presupuesto, y hay producciones que están muy estudiadas. Con respecto a los géneros, hemos recibido tanto filmes de ficción como documentales y algún proyecto de animación».

Desde el FIC-CAT, ¿cómo veis la nueva hornada de jóvenes que entran en la industria cinematográfica?

«Pues muy bien, con muchas ganas y muchas ideas frescas. Hay temáticas que creo que sólo la gente joven puede sacar adelante; eso lo vemos ya con las producciones que nos llegan de los centros educativos, por ejemplo. Además, hay directoras, como Liliana Torres, que están sacando sus películas y tratando temas de la cual sólo pueden hablar las mujeres. Pienso que eso ayuda a hacer que las chicas jóvenes vean que tienen también a un sitio en la industria».

El festival cuenta con el Foro Cine y Educación, dirigido al profesorado. ¿Creéis que el lenguaje audiovisual tiene suficiente presencia en las aulas?

«Yo creo que no. Ya no porque se tengan que formar cineastas, como también porque al final los jóvenes conviven con el audiovisual. Hay disciplinas, como la música o el arte, que son parte del currículum, no porque se quiera formar artistas ni músicos, sino para que los jóvenes sepan interpretar este arte. El audiovisual está muy presente, y nos gustaría que estuviera en el plan de estudios. Yo pienso que queda mucho trabajo por hacer, y que es importante que los alumnos tengan las herramientas para desarrollar su creatividad. Hay muchos niños de primaria que te dicen que quieren ser youtubers; es muy respetable porque es lo que ven, es con lo que conviven. Entonces, se les tendría que enseñar cómo lo pueden hacer, cómo se pueden expresar con el audiovisual».

El estado general de la industria del cine en catalán es uno de los temas que se trata en la jornada profesional del FIC-CAT. ¿El festival tiene como objetivo ‘cuidar’ este sector?

«Desde sus inicios, el objetivo principal era ser un festival centrado únicamente en la lengua, porque las producciones catalanas quizás no tienen tanta cabida en festivales más generalistas donde no hay una distinción de lengua. Haremos una sesión de jornadas profesionales en Barcelona, y este año hablaremos de temas centrados en el eje temático del festival, como el guion original y el adaptado. Esta jornada se ha convertido en un lugar de encuentro de la industria, porque no hay tantos acontecimientos así».

Como bien dices, en esta actividad también se tratará el eje temático de este año del FIC-CAT, cine y literatura. ¿Por qué se escogió?

«Siempre hacemos un listado de temas, y los debatimos con los miembros del comité de la organización. El tema del cine y la literatura nos encajó, ya que al final son dos disciplinas que van cogidas de la mano. También queríamos hablar de adaptaciones cinematográficas, que no hay tantas en lengua catalana; con todo, este año, casualmente, seis de las películas que tenemos seleccionadas son adaptaciones. Por otra parte, el premio honorífico de este año es para el escritor Jaume Cabré y el director Antoni Verdaguer, que han trabajado juntos en varias adaptaciones; nos pareció adecuado hacer un doble reconocimiento aprovechando que hablamos de esta dualidad de temáticas».

Ya son 16 ediciones del FIC-CAT. ¿Cómo lo has visto evolucionar?

«Cada año es un mundo. Depende de muchas cosas, como de los festivales que se hacen o los estrenos. Pero esta edición, la verdad es que la salud es muy buena. Sí que es verdad que desde que Toni y yo somos codirectores, hace tres ediciones, te diría que este es el año que tenemos más estrenos, pero porque tomamos el relevo después de la pandemia. Algunos rodajes que se habían paralizado ahora vuelven a empezar, y muchas películas que se tenían que estrenar ahora han ido a todos los festivales posibles. Tuvimos la bajada de la pandemia en el ámbito cultural, que ha afectado en todas partes, y creo que ahora ya estamos saliendo de aquí, que nos hemos vuelto a meter en la rueda de producción, y que esto tiene que ir todavía mejor».

Te puede interesar