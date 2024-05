Un estudio de la URV profundiza en los efectos de la exposición de las mujeres embarazadas a sustancias químicas nocivas

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

La investigadora del Centro de Tecnología Ambiental Alimentaria y Toxicológica (TecnATox) de la Universidad Rovira i Virgili Montse Marquès ha iniciado una investigación en la Columbia University Mailman School of Public Health de Columbia, en los Estados Unidos, que tiene como objetivo estudiar detalladamente los efectos de la exposición de las mujeres embarazadas en sustancias químicas nocivas, parando especial atención en los disruptores endocrinos, los elementos que pueden bloquear la acción de las hormonas naturales.

El proyecto, llamado The Chemical Exposome of Pregnant Women with Gestational Diabetes Mellitus» (MANGO) y financiado por las acciones Marie Skłodowska-Curie Posdoctoral Fellowships, cuenta con la supervisión de dos investigadores de la universidad norteamericana, además de Josep Lluís Domingo, de la URV.

El estudio tiene como objetivo determinar el exposoma químico (es decir, el conjunto de exposiciones químicas a que se somete un individuo durante toda la vida) en las mujeres embarazadas del grupo de estudio -o cohorte- del proyecto INSULIN.

Una primera fase de este gran estudio poblacional, llevado a cabo entre pacientes del Hospital Universitario Joan XXIII, sirvió para detectar el amplio espectro de sustancias químicas en las cuales están expuestas las mujeres embarazadas con la finalidad de proporcionar recomendaciones para su reducción, que se concretaron en la aplicación pionera Safe+Pregnancy, disponible a Google Play.

«Con MANGO, se escala el estudio a un nivel epidemiológico para poder descubrir cuáles de estas sustancias pueden estar relacionados con el desarrollo de la diabetes gestacional», apunta a Marquès.

El estudio pretende, en general, evaluar la asociación entre el exposoma, los datos clínicos, prestando especial atención en los factores sociodemográficos, los dietéticos y los del estilo de vida asociados a su exposición.

«Hay una falta de conocimiento sobre la multitud de sustancias químicas en las cuales estamos expuestos, y todavía menos se sabe sobre la exposición durante el embarazo, la ventana más crítica para los efectos adversos para la salud tanto en la madre como en la descendencia», asegura Montse Marquès, que, más en concreto, quiere averiguar el papel de estas sustancias en la diabetes gestacional, que ha aumentado de manera considerable las últimas décadas.

Actualmente, se diagnostica en torno al 10% de los embarazos en Cataluña.

«Hablamos mayoritariamente de plastificantes, como los bisfenoles y los ftalatos; los aditivos de los productos de cuidado personal, como son los parabenos que se añaden a los jabones y cremas, por ejemplo, y los pesticidas y los retardantes de llama, entre otros. En la vida diaria podemos estar expuestos en todas estas sustancias, aunque con pequeños cambios en la conducta podemos reducir la exposición», explica Montse Marquès.

Los objetivos del proyecto se abordarán integrando los últimos avances en espectrometría de masas de alta resolución, modelos matemáticos y estrategias de evaluación y prevención de riesgos. En el marco de MANGO se analizarán muestras biológicas de diabetes del cohorte de INSULIN del Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgilio y el Hospital Universitario Juan XXIII.

La última fase del proyecto consistirá en la implementación de un programa piloto de prevención al Joan XXIII por así «aumentar la conciencia de la exposición a sustancias químicas entre las mujeres embarazadas», tal como apunta a Montse Marquès.

