El 80% de los edificios del Camp de Tarragona que tendrían que haber pasado inspecciones no lo han hecho

El Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Tarragona (COAATT) ha alertado de que un 80% de los edificios del Camp de Tarragona que tendrían que haber pasado la Inspección Técnica de Edificios (ITE) no lo han hecho. Según las estimaciones del colegio, desde que entró en vigor el decreto que regula las ITE en el 2012, de los casi 120.000 inmuebles que tendrían que haber sido revisados tan sólo lo han sido unos 24.000.

De los inspeccionados entre el 2023 y el 2024, un 93% presentaron deficiencias, principalmente en las fachadas y cubiertas, pero también en la estructura. Por ciudades, en Tarragona se han inspeccionado un 65% de los edificios que les tocaría. En Reus, la cifra es del 30%, un 25% en Cambrils o un 28% en Montblanc.

El COAATT quiere «poner en evidencia la falta de implantación de la inspección técnica» y la «poca eficacia de las campañas informativas realizadas». Al mismo tiempo, la entidad ha apuntado que el seguimiento del cumplimiento hecho por los ayuntamientos «ha sido muy bajo», han destacado «que no se ha impuesto ninguna sanción a ningún propietario por no pasar la ITE» y que no se han hecho campañas de ayudas para financiar las inspecciones.

El colegio ha indicado que todo pasa en un contexto en el que se han detectado «problemas sistémicos en la estructura en edificios de Badalona o Santa Coloma de Gramenet». Según las cifras recogidas por el colegio, en Torredembarra, Cunit o l'Hospitalet de l'Infant tan sólo han pasado el ITE un 5% de los inmuebles que lo tendrían que haber hecho.

