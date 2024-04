El barrio de Centcelles de Constantí, a la cola de participación en las elecciones del 2021

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Les asociaciones de vecinos de los barrios con más abstención en las últimas elecciones en el Parlament argumentan que los electores tienen una «desafección absoluta con la política» a las puertas del 12-M.

Les áreas con menos participación hace tres años tienen una renta que ronda la mitad que la del conjunto de Cataluña y el paro cuadruplica la cifra catalana. Según un análisis de ACN con datos del 14-F, marcados por la Covid, el perfil socioeconómico de los barrios más abstencionistas es de los más bajos del país.

Entre las 20 de las más de 5.000 secciones censales en Cataluña con menos entusiasmo por la última contienda electoral en la cámara catalana se encontraron zonas metropolitanas, como cinco áreas de Sant Adrià de Besòs, tres de Badalona y una del Prat de Llobregat, de Terrassa, Sabadell y Santa Coloma de Gramenet. Además, Figueres, Reus, Girona, Lleida y Constantí también registraron zonas con una abstención de más del 75%.

Barrio de Centelles de Constantí

Otro de los ejemplos que se encuentran en la cola de participación en el 2021 es el barrio de Centcelles, en Constantí. La sección censal situada en la zona situada en el norte de la calle Jaume I, con una participación del 23,3% y con una renta de 10.843 euros, la mitad del conjunto catalán, tiene un porcentaje de extranjeros (27,4%) y de desocupados (44,2%) significativamente más alto que la media. La población con educación superior se queda en el 6,4%.

El presidente de la Asociación de vecinos del barrio, Miguel Gabarre, reconoce en una entrevista a ACN que los ciudadanos de esta área participan más en las elecciones municipales que en las catalanas, españolas o europeas, ya que estas últimas no benefician «directamente» los intereses de los ciudadanos.

En este sentido, subraya que los más de 3.000 vecinos de este barrio se sienten «abandonados». Para Gabarre, prueba de eso lo son las grietas que presentan buena parte de los pisos de la zona y que hace años que denuncian. «Me llaman muchos vecinos por este problema», lamenta Gabarre, quien reitera que el estado de los inmuebles «da miedo».

Por este motivo, el presidente de la asociación de vecinos invita a los diferentes partidos políticos a pasearse por el barrio y escuchar las demandas de la ciudadanía. «Queremos a una persona próxima, que conozca las problemáticas que tenemos en Centcelles y que quiera hacer cosas para el pueblo», defensa Gabarre, quien considera que de esta manera aumentaría la participación.

Patrones a la hora de votar

Les cifras de participación en nivel de sección censal para el 2021 por todo el país reflejan varios patrones. Una de ellas es la correlación entre la participación y el nivel socioeconómico, ya que las zonas con un índice más alto se situaron en cerca del 80% de votantes en las urnas, mientras que las áreas con menos bienestar no pasaron del 40%. El índice socioeconómico territorial utilizado para el análisis, con los datos del 2020, es una herramienta de Idescat que se basa en la situación laboral, el nivel educativo, la inmigración y la renta de todas las personas que residen a cada unidad territorial.

Así, las secciones censales con ingresos por unidad de consumo de entre 10.000 y 20.000 euros el año se sitúan en general por debajo del 40% de participación, mientras que las que superan un 60% de sufragios emitidos tienen ingresos de entre 20.000 y 40.000 euros por unidad de consumo, con datos del INE. La renta por unidad de consumo se obtiene dividiendo los ingresos netos por hogar entre el número de personas que viven allí.

De la misma manera, muy buena parte de las secciones censales con un paro superior al 20% registraron una participación inferior en la media catalana, que se situó en el 51,3%. Por el contrario, los territorios que pasaron del 60% de votos tenían, en general, un paro de un 10% o inferior.

La tendencia se similar por nivel educativo, e incluso más pronunciada: cuanto más personas con titulación superior, más participación en la cita electoral del 14 de febrero del 2021. Les secciones censales con más de un 40% de las personas con carrera universitaria o equivalente registran, en general, porcentajes superiores a la media catalana. En cambio, las zonas con una tasa de votantes por debajo de la media se sitúan en unos niveles de educación superior de entre el 10 y el 30%.

En cuanto al número de personas con nacionalidad extranjera, también hay un patrón, si bien no tan marcado. En las secciones donde hay más porcentaje de inmigrantes, la participación suele ser más baja – eso, sin embargo, no es atribuible a una hipotética mayor abstención de los extranjeros, ya que en cualquier caso no tienen derecho al voto.

