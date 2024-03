Sergi Novo: «Una marca tecnológica territorial serviría para superar rivalidades»

Publicado por Oriol Aymí Verificado por Creado: Actualizado:

¿Dice que ya tenemos un 22@ en el Camp de Tarragona?

«Yo le digo, medio en broma, el 977@.

Se nota la apuesta por la diplomacia.

«En este territorio sufrimos demasiado por las batallitas de campanario, y en el momento que escribes Tarraco y alguna cosa, todo el mundo de Reus u otros lugares lo critica. El 977 como prefijo telefónico y la URV son casi las únicas cosas neutrales que todo el mundo aceptamos como propio. Por eso le digo 977@, no sé si se quedará algún día o no.

¡El nombre es buenísimo!

«Tanto el Cluster Tic, como las principales empresas, como la universidad, como poco a poco alguna administración de forma discreta, ven que sería muy interesante impulsar una marca tecnológica territorial, “Costa Daurada” de turismo pero en tecnología. Así superaríamos esta barrera de las batallas, de rivalidades y de pretensiones únicas de algunos municipios.

¿Quiere decir que vale la pena el esfuerzo?

«Estamos hablando del cuarto sector económico en el Camp de Tarragona, de un sector que está creciendo a doble dígito a nivel de facturación y también de incorporación de talento y es un sector transversal, porque trabaja para los otros sectores.

También es un sector extremamente discreto, casi desconocido.

«Yo creo que por su forma de ser. Los perfiles tecnológicos son más introvertidos y seguramente no tienen el afán ni la necesidad de darse a conocer. También se tiene que decir que es un sector que no contamina, y que no necesita de grandes instalaciones ni de grandes equipamientos. Todo el mundo sabe que existe la industria química porque la ves, la hueles y la sufres o la disfrutas. Y vas al sector turístico, e igual. Y al sector agroalimentario, igual. En cambio, miles de personas pasan por la avenida del comercio de Reus, y la mayoría piensa que el Tecnoparc está cerrado.

Y sin embargo es el corazón del sector en Tarragona.

«Con la alcaldía de Pérez hubo una estrategia muy clara de apuesta por las TIC. Se vio que Reus, que era comercial pero cada vez menos, un Reus que no es industrial y que no es marítimo podría tener un liderazgo y se creó este edificio. Después, la alcaldía de Pellicer cogió esta infraestructura vacía y la llenó de contenido, con empresas de talento. Ahora eso está al 100% de ocupación y con la nueva alcaldesa, Sandra Guaita, con toda esta base tan sólida toca planificar dónde queremos llegar de aquí unos años.

¿Es este el embrión de ‘su’ 977@?

«Creo más en el conjunto del área metropolitana del Camp de Tarragona. Está bien que Reus pueda tener este papel de impulso, pero si queremos un proyecto potente entonces tenemos que pensar a lo grande. Partiendo de las singularidades de cada uno y de aquello en lo que cada uno es referente, vamos a ser lo bastante generosos e inteligentes como para amplificarlo con aquello que tenemos a menos distancia de la que tiene la Diagonal de Barcelona de punta a punta.

¿Y dónde podemos crear un 22@?

«No hace falta hacer un barrio. Lo que hace falta es facilitar que haya unos espacios para alojar empresas, y que estas empresas den salida al talento.

¿Qué espacios?

«Con el Tecnoparc ya lleno, Reus tendrá que plantearse si impulsa otros edificios. Y Tarragona puede hacer lo mismo con la Tabacalera, o el Port con sus Tinglados...y otros municipios tendrán también sus ideas. Pero también necesitamos políticas, como el impulso de esta marca territorial tecnológica para que se nos reconozca fuera de nuestras fronteras.

Hemos hablado mucho de Reus. ¿Qué ofrece Tarragona?

«En logística, tiene un puerto que va como una bala. En química, es la punta de lanza tecnológica e industrial que hay prácticamente en España, porque tienen recursos para hacerlo, y lo hacen ellos mismos. Y la URV, la fuente de la creación de talento. El resto de territorio y también las Terres de l'Ebre también tienen su singularidad. Al final, es hacer que todo aquello que ya tenemos coopere y no compita.

Pero las empresas, al fin y al cabo, compiten.

En el momento que juntas gente de un mismo sector, pasan cosas, porque se necesitan. Todos son buenos en alguna cosa, pero no en todo. Crear esta red de conocimiento en un sector como el tecnológico sería muy potente porque, al final, todo se basa en las relaciones personales y la confianza y el conocimiento. Por ejemplo, cuando alguna empresa recibe un encargo de un cliente que no puede cumplir al 100%, entonces mira al lado y ven quién los puede ayudar.

¿Con la cantidad de oferta por todas partes y la proximidad de Barcelona, porque ve tan claro que el Camp de Tarragona tiene tanto campo por correr?

«A ojos del mundo, eso es Barcelona Sud. Y más lo será cuando tengamos la estación intermodal y conectemos con 30 minutos con el centro de Barcelona. Barcelona ha conseguido crear muchos metros cuadrados sin generar el talento necesario. Aquí hemos hecho lo contrario: hemos cuidado muy bien como generamos talento con la URV, y ahora quizás estamos en el momento de crear estos espacios.

¿Quiere decir que estos edificios se llenarían?

«Hace cincuenta años tú ponías unas fábricas alemanas y necesitabas miles de personas de toda España que vinieran a trabajar. Ahora es lo contrario: si creas un “pool” de mil personas bien formadas en un ámbito tecnológico, serán las empresas las que vendrán.

Insisto: Barcelona está muy cerca.

«Tenemos que ir con cuidado, porque ya está pasando en Girona: el mejor talento lo encuentras en las 8:30 en el AVE. Y eso no nos tiene que pasar. No puede ser que el mejor talento del Camp de Tarragona esté a las 8:30 en el andén de la estación intermodal. Porque eso querrá decir que viven y duermen aquí, pero generan riqueza y trabajan allí. Cuenta.

¿Cómo se puede hacer frente?

«En el momento que aquí haya empresas con proyectos lo bastante sólidos y potentes como para que una persona no encuentre un incentivo en tener que desplazarse cada día a Barcelona. Hacen falta empresas potentes, punteras y singulares.

Nadie está haciendo este trabajo ahora mismo...

«No existe un portfolio territorial a disposición de empresas tecnológicas y digitales, que quieran crecer y venir aquí. Sería necesario. Hay iniciativas puntuales, pero es cierto que no hay esta coordinación territorial».