Mas Guix cree que el Hard Rock no se acabará haciendo y reclama desvincular el proyecto de los presupuestos

La consellera de Economía y Hacienda, Natàlia Mas Guix, ha comentado este miércoles que cree que el Hard Rock no se acabará haciendo. «Apostaría más por qué no que por qué sí», preguntada por el futuro del proyecto que por ahora obstaculiza el apoyo de los comunes a los presupuestos. En una entrevista a La 2 y Ràdio 4, ha reclamado desvincular el Hard Rock de la negociación de los presupuestos y ha reiterado que el Govern no destina ninguna cantidad. Asimismo, considera que el complejo no encaja en la Cataluña del 2024. Sobre la retirada del proyecto, Mas Guix ha dicho que no depende de una decisión política. «Hay algunos elementos y pasos que se tienen que dar y que están reglados por ley y no hacerles tendría consecuencias», ha argumentado.

En la entrevista, la consellera insiste en que el Hard Rock «no tiene nada que ver con las partidas presupuestarias» y que en el debate a la totalidad de las cuentas no se tratará este tema. «La ciudadanía no puede entender cómo es que esta cuestión monopoliza tanto el debate», ha comentado a la consellera.

Mas Guix ha recordado que el proyecto se empezó a gestar hace doce años y que la Cataluña de ahora «no es la misma que en el 2012» y ha pronosticado que a lo largo de los de los años el proceso va cogiendo «complejidad». «El Govern tiene que ver en una pequeña parte muy reglada y no podemos hacer otra cosa que seguir los pasos de la parte reglada. No quiere decir que tire adelante», ha continuado la consellera.

Con todo, Mas ha vuelto a hacer un llamamiento a los comunes y ha admitido que sino puede ser «dificíl» turbar los dos votos que faltan para aprobar los presupuestos. «Nos tenemos que poder entender. Lo que hay en juego es importante, es tangible para la ciudadanía, el proyecto del Hard Rock no es tangible. Hace 12 años que no se ha movido y quizás en 12 años más no se habrá movido», ha señalado a la consellera, que ha añadido que este tipo de proyectos «se dilatan mucho en el tiempo y acaban en un proceso envenenado».