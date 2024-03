El Govern asegura que lo que los comunes le piden para parar el Hard Rock supondría prevaricar

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El Govern asegura que lo que En Comú Podem le pide para parar el Hard Rock supondría prevaricar. Fuentes del ejecutivo consultadas por ACN explican que los de Jéssica Albiach reclaman enterrar el proyecto a partir del informe sobre su viabilidad, pero que el ejecutivo no presionará a funcionarios para que el documento sea desfavorable.

«No es posible y sería prevaricar», apuntan desde Palau. Desde En Comú Podem niegan que quieran que el ejecutivo prevarique, y asumen que el informe estará bien hecho y sometido a la ley. Govern y comunes se vuelven a reunir este miércoles alrededor de las 16 horas para explorar un acuerdo para los presupuestos.

El Hard Rock sigue siendo el gran motivo que aleja ahora mismo la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para el 2024. Desde el ejecutivo argumentan que el proyecto no tiene «nada que ver» con las cuentas, donde no hay ni un solo euro, ni una partida ni nada» incluido que haga referencia al Hard Rock.

De hecho, el Govern subraya que aunque los presupuestos salieran adelante, el Hard Rock podría acabar atascado y no viendo la luz por otros obstáculos técnicos y administrativos del camino. O incluso, que los comunes podrían tumbar las cuentas pero el Hard Rock aprobarse igualmente: «No tiene nada que ver», insisten.

Desde Palau apuntan que En Comú Podem les ha pedido que los funcionarios hagan un informe desfavorable a la ejecución del Hard Rock, cosa que el Govern no ve posible porque supondría presionar a los trabajadores públicos y prevaricar.

Con un informe favorable, la comisión de Urbanismo tiene que aprobar el proyecto sí o sí, de acuerdo con la ley del 2014 sobre centros recreativos turísticos, y de establecimiento de normas en materia de tributación, comercio y juego. Además, el Govern recuerda que la ley de Urbanismo no incluye moratorias por intereses políticos.

La enmienda a la totalidad de los comunes hizo ayer que el ejecutivo de Aragonès admitiera, por primera vez, que veía peligrar la aprobación de las cuentas. Los de Albiach tienen margen hasta el día 13 para retirar la enmienda a la totalidad, justo antes de que se vote en el pleno. Pero ya han advertido que sólo lo harán si el Govern descarta el Hard Rock.

El Hard Rock es la línea roja de En Comú Podem, si bien el ejecutivo de Aragonès insiste en que no tiene margen para hacer caer el proyecto. En una rueda de prensa el martes, en el que anunció la enmienda a la totalidad, la líder de los comunes rechazó que el PDU fuera una cuestión técnica, y dijo que «depende de la Comisión de Territorio y exclusivamente del Govern». Albiach apuntó que el Govern no tendría que pagar indemnizaciones si decidiera retirar el PDU porque, según dijo, la licencia quedó caducada después de una sentencia del TSJC.

Albiach también se refirió a la proposición de ley que han planteado los comunes para garantizar que si el Hard Rock sale adelante se mantendrá el impuesto máximo del 55% en los casinos. La presidenta del grupo parlamentario no quiso aclarar si su posición hacia los presupuestos cambiaría en función de un hipotético apoyo de ERC a la ley y apuntó que probablemente la proposición no se debatirá en un pleno próximo. «Dudo mucho que la ley llegue al pleno antes de 15 días, no llegamos a tiempo», ha dicho.

El presidente Aragonès ha pedido hoy el apoyo de los comunes a los presupuestos de la Generalitat y ha afirmado que las dos partes «se pueden poner de acuerdo para avanzar». «Las cosas son muy claras, ustedes escogen si avanzamos o si retrocedemos», ha asegurado durante la sesión de control.

Sobre el Hard Rock, el presidente ha reiterado que «no hay ni un euro» en las cuentas y ha remarcado que si hiciera como pide En Comú Podem y lo descartara, el PSC no suscribiría el acuerdo de presupuestos y no podrían salir adelante. Por su parte, Albiach ha pedido al Govern que «rectifique» y rechace el macroproyecto y ha asegurado que «hay tiempo».

La situación se está tensando día a día. Y desde Palau ya avisan de que, si los comunes tumban los presupuestos del 2024, habrá consecuencias. Tanto por lo que hace a la relación con En Comú Podem, como también con los presupuestos del Estado -con Sumar en el ejecutivo español-, y que para aprobarse serán necesarios los votos de ERC.