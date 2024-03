Educació prevé cerrar 21 líneas en centros públicos en el Camp de Tarragona para el próximo curso

Publicado por Marta Gutiérrez Verificado por Creado: Actualizado:

La CGT informó ayer en una rueda de prensa de que el Departament d'Educació prevé cerrar 21 líneas en centros educativos públicos a los Servicios Territoriales de Tarragona para el próximo curso: 13 grupos de I3 y 8 grupos de 1.º de ESO. Con respecto a las zonas afectadas, este recorte afecta a los municipios de Aiguamúrcia, Bràfim, Cambrils, Constantí, la Selva del Camp, Reus, Valls, Vandellòs, Vila-seca, la Canonja, Mont-roig del Camp, Riudoms, Roda de Berà y Tarragona. Después de saber eso, las familias, alumnado y trabajadores de la Escuela La Vitxeta, continúan con las movilizaciones para evitar no sólo el cierre de la línea concreta de su centro, sino para denunciar los cierres en la pública en toda Cataluña.

En las puertas de las preinscripciones para el próximo curso, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMiPA) de la escuela, ayer, participó en un acto para explicar las acciones y movilizaciones realizadas y por realizar. El acto tuvo lugar en el local de la Federación Comarcal de CGT Baix Camp-Priorat. Desde el sindicato, también mostraron su postura ante esta situación. «Nosotros, lo que queremos denunciar es un poco esta tendencia y esta visión neoliberal y privatizadora de ataque contra la escuela pública», afirmaba Jorge Fernàndez, secretario general de CGT. «Queda claro que el Departament d'Educación no tiene ningún interés en mejorar la educación pública, ya que, año tras año, sigue recortando grupos de la pública», añadió Fernàndez.

El objetivo de la rueda de prensa fue presentar un informe que han llevado a cabo de todo el cierre de líneas enfocado en el Camp de Tarragona, donde destacan varios puntos, como la pérdida de puestos de trabajo, tanto personal docente como de personal del ocio y comedor.

El caso de la Vitxeta

Mercè Vallverdú, presidenta del AMiPA de la Vitxeta, formó parte de una comparecencia para mostrar el posicionamiento que tienen las familias de la escuela. Creen que no sólo es una cosa de su centro, sino que afecta a toda la escuela pública. «El otro día, hicimos la concentración en el Mercado precisamente para trasladar todo eso a la ciudad, porque no es una cosa que afecte sólo a La Vitxeta», apuntaba Vallverdú. «Creemos que era importante ponerlo en el centro de la ciudad para que lo pudiera visualizar todo el mundo», acabó añadiendo.

No es la primera movilización que hacen desde el AMiPA. Desde el 6 de febrero, fecha que conocieron el cierre de una línea de I3, pusieron en marcha diferentes actos, como talleres de pancartas o la movilización en la inauguración del TurisMarket.

El próximo día 5 de marzo, tienen convocada una reunión con el director de los Serveis Territorials del Departament d'Educació a Tarragona, porque lo que no quieren es quedarse de brazos cruzados y decir que están de acuerdo con lo que prevé Educació. «Si el día 5 no conseguimos una respuesta satisfactoria por parte del Departament, seguiremos organizando actos y no nos rendiremos», explicaba la presidenta Vallverdú.

Mañana, se ha organizado una concentración con vermú, en la Farinera, un acto de protesta en defensa de la escuela pública. «No es un acto para las familias de la escuela, aunque nazca del cierre, sino que es un acto en defensa de la escuela pública para seguir luchando», recordaba Mercè Vallverdú.