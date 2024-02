Aragonès: «No sé si se acabará haciendo el Hard Rock»

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmado que él no sabe si se acabará haciendo el Hard Rock. En una entrevista en RTVE, ha argumentado que la decisión depende de los inversores privados y no del Govern. Lo que sí ha asegurado es que este 2024 «no habrá ni una sola piedra» del macroproyecto porque todavía se tienen que resolver muchas cuestiones para que pueda salir adelante. El presidente ha admitido que no es un modelo que le provoque entusiasmo pero ha añadido que la decisión política se tomó en el 2014 con el apoyo de CiU, PSC y PPC. Una mayoría que, según ha remarcado, todavía se mantiene. Asimismo, ha avisado de que, en caso de parar el proyecto, la Generalitat tendría que hacer frente a reclamaciones económicas por los derechos adquiridos de los privados.

Aragonès ha recordado que hay una sentencia del TSJC que obliga a modificar el anterior plan director urbanístico y ha añadido que la Generalitat está obligado a cumplir las sentencias. Además, ha argumentado que, en los últimos años, los impulsores del proyecto han ido adquiriendo derechos y, por lo tanto, «no se puede revertir arbitrariamente».

«Si hubiera una mayoría en el Parlament y se decidiera tirar atrás nos tendríamos que afrontar seguro a unas reclamaciones de uno privado que ha ido adquiriendo un derecho», ha insistido. El presidente de la Generalitat no ha querido dar una cifra sobre cuál podría ser la reclamación económica aunque el Govern lo ha calculado para hacer un «mapa de riesgos». «Estaríamos hablando de repercusiones importantes», se ha limitado a añadir.

En todo caso, ha querido dejar claro que el Hard Rock no es el modelo del Govern, que apuesta por la reindustrialización. Y ha insistido en que él tiene un «margen limitado» teniendo en cuenta las mayorías que hay en el Parlament y que la decisión se tomó hace años.

El presidente de la Generalitat se ha dirigido a los comunes para defender que los presupuestos para el 2024 no tienen nada que ver con el macroproyecto del Camp de Tarragona. «Lo que se vota de aquí 15 días no es el Hard Rock. Se votará un presupuesto que no contiene ni un euro, ni una medida, ni ningún acuerdo sobre este proyecto,» ha afirmado en referencia al debate a la totalidad de los presupuestos que se hará al Parlament el 13 de marzo. Además, Aragonès ha añadido que el plan director urbanístico continuará por mucho que se tumben los presupuestos.

Y, todavía sobre el partido que lidera Jéssica Albiach, ha afirmado que no le gusta «la política que se basa al utilizar una oportunidad en que es buena para la ciudadanía para conseguir otros réditos». De todos modos, se ha mostrado convencido que se llegará a un acuerdo para aprobar los presupuestos al Parlament «con los comunes o con quién sea». Y ha recordado que también hay conversaciones con Junts y la CUP, a pesar de admitir que están más avanzadas con en Comú Podem.