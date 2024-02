ERC responde a los comuns que el momento del 'sí' o 'no' al Hard Rock «ya pasó»

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

«El momento del 'sí' o 'no' al Hard Rock ya pasó». Así se ha expresado la portavoz de ERC, Raquel Sans, durante la rueda de prensa de este lunes en la sede republicana, y como respuesta a los comunes. En una entrevista a RTVE esta mañana, el portavoz d'En Comú Podem, David Cid, ha instado ERC a atreverse a decir 'no' al PSC con el Hard Rock. Poco después, Sans ha recordado a Cid que hay una mayoría en el Parlamento favorable al proyecto: «No es cuestión de querer o no, sino que hay una tramitación administrativa en curso», ha añadido. Sans también ha aumentado la presión a la oposición para cerrar ya un pacto presupuestario: «Después de meses de negociación, esta tiene que ser la semana de los presupuestos», ha subrayado.

La portavoz de ERC ha recordado que las cuentas no incorporarán «ni una sola línea» sobre el Hard Rock. Asimismo, Sans ha aseverado que «costaría entender» que alguna formación no estuviera dispuesta a dar apoyo a los presupuestos y sumarse así a «el fortalecimiento» de los servicios públicos y el estado del bienestar.