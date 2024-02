El PSC destaca el aumento en becas universitarias en la demarcación de Tarragona

Publicado por Redacción Verificado por Creado: Actualizado:

La diputada socialista por Tarragona, Valle Mellado, ha destacado este martes que, según los últimos datos oficiales, para poder cursar sus estudios universitarios.

Así, según la diputada tarraconense, «se ha registrado un aumento muy notable del número de jóvenes que pueden acceder a una beca que les permite cofinanciar sus estudios. Tengamos presente que, sólo con respecto a alumnos de la URV, la cuantía total actual en becas es de casi 7 millones de euros». En concreto, se trata de 6.974.689 euros.

«Esta realidad que beneficia directamente la vida real de los jóvenes de nuestras comarcas no es disfrutado del azar, ni de la casualidad, ni de la retórica. Al contrario, es consecuencia de las inversiones de 2.500 millones de euros para becas que el Gobierno progresista del presidente Pedro Sánchez ha impulsado en los últimos presupuestos», ha remachado.

Una cifra, según ha remarcado, que se encuentra a una distancia «sideral» de lo que el pasado Gobierno del PP destinaba a becas. ¡«Quizás por eso el señor Feijoo y los suyos incondicionales se pasan el día diciendo `amnistía, amnistía, amnistía!'' en ningún sitio se habla de becas, de sanidad pública o de pensiones. Porque de eso último no tienen mucho de qué hablar y menos todavía de qué enorgullecerse...»

En concreto, desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno las inversiones en becas en nuestro país se han incrementado en más de 1.000 millones de euros, según los socialistas.

Valle Mellado ha contrapuesto esta realidad del número de becas que benefician directamente a los jóvenes de nuestras comarcas como «ejemplo de lo que es la política útil que defiende a Salvador Illa y el PSC. Menos confrontación, menos peleas y menos relatos mágicos; y más trabajo, más inversiones sociales y más resultados reales que se trasladan a la vida cotidiana de las personas.»

«I eso es lo que nos jugamos en estos próximos presupuestos que se tienen que tramitar y aprobar. Seguir avanzando en becas, educación y sanidad públicas, prestaciones sociales, pensiones públicas, etc. o bien volver a la casilla del pasado con el PP y Vox. Los presupuestos van de eso, no van de ninguna cosa más, van de eso. Rechazarles con excusas que no tienen nada que ver con la mejora del día a día de las personas fuera de un error que me niego a considerar ni como mera hipótesis», ha concluido.