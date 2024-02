Clara Gispert: «Dentro de unos años todavía estaré muy orgullosa de haber hecho este disco»

Publicado por Cristina Serret Verificado por Creado: Actualizado:

En La petita mort haces un ejercicio muy claro de introspección. ¿Cómo te has quedado, después de publicarlo?

«Muy tranquila. Cuando lo escuché por primera vez, una vez acabado, pensé: Sí, era eso. Me he quedado muy satisfecha, y eso no me había pasado nunca, de sentirme así. Ojalá funcione, pero pase lo que pase, dentro de unos años yo diré: Lo hice, y estoy muy orgullosa».

¿Qué es lo que te satisface tanto?

«Haber sufrido y haber pasado por unos procesos un poco oscuros y ver, desde la distancia, que haber pasado por allí ha valido la pena».

Musicalmente también has hecho un cambio muy grande con respecto a tu primer disco, que estaba muy centrado en el jazz, y cantado en inglés. En este aspecto sí que sabías dónde querías ir.

«Sí, sabía que no quería estar en el mismo lugar de donde venía, que quería acercarme mucho más al pop, y hacerlo con un mensaje más directo. Pero he ido llegando poco a poco. Yo, y la persona con la que compongo y produzco, Manuel Dabove, a quien admiro muchísimo. Los dos veníamos del jazz y no sabíamos hacer música electrónica, así que este trabajo ha sido un reto. Pero pienso que este tipo de inconsciencia ha acabado haciendo esta mezcla única y diferente que ha acabado siendo La petita mort».

¿Por qué has escogido el título de esta canción para el disco?

«La petita mort es un concepto que se utiliza para describir el momento justo después de un orgasmo, aquel estado de semiinconsciencia. La canción habla de eso, pero también es un concepto que se usa para describir los procesos de cambio y transformación, en la que alguna cosa dentro tuyo tiene que morir para dejar espacio y transformarse en alguna otra cosa. La petita mort baila entre estos dos conceptos».

Pienso que el disco tiene canciones que sobresalen, como ahora Caic.

«Durante mucho tiempo fue una de mis preferidas, porque la producción es muy contundente y al mismo tiempo es muy poética, como un poema musicado. De hecho, la compusimos un poco al mismo tiempo, letra y música».

Y después nos encontramos baladas como Tu voz, que rompe con todo. Juegas y mezclas.

«Sí, aunque todo el disco está cobijado bajo el paraguas del pop electrónico, he querido investigar y hacer incluso una balada. Tu voz era una canción perfecta para hacerla sólo con piano y voz. Es de las más clásicas del disco, pero la disfruto mucho haciéndola. Cuando la tocamos en directo es muy guay, porque al público parece que se les corte la respiración de repente».

El disco bascula entre la introspección y la explosión. ¿El directo también?

«Sí, porque quería mostrar una parte muy diferente con respecto a lo que había hecho hasta ahora y, dentro de eso, también diferentes matices. Pienso que jugar es bueno: puedo ser supertierna y superprofunda, estar perdida y ser una loba, una perra o una reina. El directo de este trabajo es muy contundente, vamos a cuarteto con batería, piano y voces (las voces son muy importantes, somos tres personas que cantamos). También hemos hecho un vestuario expresamente para el directo, con Iolanda Paternoy y Núria Cardoner, que han transformado una prenda de ropa, de manera que cada uno lleva un trozo, partiendo también de los conceptos de cambio, transformación y reciclaje».

Y, para acabar de redondearlo, has hecho un libro.

En este trabajo lo hemos querido cuidar todo mucho. Las letras están muy trabajadas. Quizás es feo que lo diga yo, pero son muy bonitas y poéticas. Hemos puesto todo nuestro esfuerzo y cuidado, tanto a la música como a las letras, y por eso también hemos querido que la parte física, la que la gente tendrá en casa, sea un libro. Tiene un código QR donde te puedes descargar todas las canciones e incluye todas las letras. No había una manera mejor de plasmar La petita mort que hacerlo así».