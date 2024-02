El alpinismo, en el centro de la nueva edición del Cicle de Muntanya de la Diputación de Tarragona

Publicado por Redacción Verificado por Creado: Actualizado:

A partir del 22 de febrero y hasta el 21 de marzo, cada jueves a las 19 horas, el Auditorio Diputación acogerá sesiones que combinarán la proyección de documentales y cortometrajes con conferencias a cargo de reconocidos escaladores y alpinistas. Bajo el título 'Alpinismo, reto y fascinación', el ciclo este año llega en la 17.ª edición con una programación que también incluirá proyecciones en la Bisbal del Penedès, Reus, Amposta y Montblanc. La entrada será gratuita con invitación que habrá que recoger una hora antes al mismo Auditorio.

El ciclo se inaugurará el próximo 22 febrero con la conferencia y la proyección de Atracción instintiva, primera ascensión en el Latok Thumb a cargo de Miquel Mas y Marc Subirana. Estos dos alpinistas catalanes explicarán cómo la perseverancia y el esfuerzo los ha permitido subir esta montaña que no había sido nunca escalada, una ascensión que fue galardonada por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) como mejor actividad de alpinismo y escalada 2023 en la categoría de Alpinismo extraeuropeo.

El 29 de febrero el ciclo propone la proyección de Traditional Alpinism (Alpinismo tradicional) de Simon Messner.

Ladakh, gel en el Pequeño Tíbet, el 7 de marzo, nos propone la fascinación y la seducción de adentrarnos en este espacio situado en el norte de la India haciendo frontera con Pakistán en el oeste y el Tíbet ocupado por China en el norte. La sesión contará con la presencia del autor del documental, Rafa Vadillo.

Por primera vez en la historia, un equipo de rodaje ha tenido acceso a seguir el trabajo del Ang Nima y su equipo de sherpas en Nepal. Un trabajo que el 14 de marzo se podrá ver en el documental The Icefall doctor, dirigido por Sean Burch. Este documental ha sido premiado como en Mejor Película de Montaña, Deportes y Aventura Gorniskega Filma Festival en Eslovenia 2023.

El jueves 14 de marzo también se proyectará Love by ajo, the story of Apa Sherpa. Premiado con el Best Culture Mountain Film en el Internacional Mountain Film Festival de Vancouver (Canadá) el 2018, este cortometraje explica la historia de Apa Sherpa, la persona que más veces ha escalado el Everest (21).?

La clausura del ciclo tendrá lugar el 21 de marzo con la conferencia 'Escalar el Everest, un circo o un reto' a cargo de Sito Carcavilla. Durante su intervención, reflexionará sobre la masificación que sufren actualmente las montañas del Himalaya, especialmente en el Everest.?

El Cicle de Muntanya descentraliza parte de los contenidos para llegar a todo el territorio

Como en las últimas ediciones, el Ciclo de Montaña proyectará contenidos en otros municipios de la demarcación. En este sentido, el documental Ladhak, gel en el Pequeño Tíbet también se podrá ver en Reus (12 de marzo), en la Bisbal del Penedès (13 de marzo), en Montblanc (15 de marzo) y Amposta (19 de marzo). De esta manera, y bajo el lema la Montaña se mueve se descentraliza parte del contenido a fin de que el Ciclo pueda llegar a mucha más gente.

Una cita consolidada del mundo del montañismo

A lo largo de 17 ediciones el Ciclo de Montaña ha acercado en el territorio la experiencia de alpinistas de reconocido prestigio, como Ramón Larramendi, Jerónimo López, Kurt Diemberger, Araceli Segarra, Josep Manuel Anglada, Rosa Fernández, Juanito Oiarzabal, Mònica Verge, Nives Meroi i Romano Benet, Alberto Zerain, Jordi Pons, Sebastián Álvaro, Denis Urubko, Eduardo Martínez de Pisón, Alex Txicon, Chus Lago, Silvia Vidal, Juanjo San Sebastián, Ferran Latorre, Òscar Cadiach, Catherine Destivelle, Krzysztof Wielicki, Edurne Pasaban, Núria Picas, Sito Carcavilla, Miquel Mas, Marc Subirana o Rafa Vadillo.