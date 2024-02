Mercaderies per l'Interior aumentará la presión para parar el Corredor del Mediterráneo actual

El proyecto del Corredor 4 no pasa por zonas pobladas ni por el Complejo petroquímico norte. Diari Més

La Plataforma de Mercaderies per l'Interior (PMI) pide más acción para paralizar el avance del proyecto del Corredor del Mediterráneo (CM), y reclama que el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), no les diera respuesta al proyecto que presentaron ahora hace un año como alternativa al suyo. Uno de los miembros de la plataforma, José Enrique Vázquez, explicó ayer en una rueda de prensa que este toque de atención llega después de que se enteraran, a través de los medios de comunicación, de la continuación de las obras por el Corredor, y sus consecuencias.

Concretamente, el Diari de Tarragona hizo público el pasado 3 de febrero que las obras para adaptar el túnel de Roda de Berà al ancho internacional, afectarán a la circulación de los trenes del tramo de Tarragona y Sant Vicenç de Calders. Esta situación durará tres meses y obligará a los pasajeros a tomar una ruta alternativa por carretera. Vázquez denunció que se quieran ampliar las «vías obsoletas», por su antigüedad, de Tarragona, y expresó que las obras que se están haciendo en la provincia son «inconexas y para tapar agujeros».

«En vez de hacer una estructura nueva, aprovechan vías hechas para la circulación de pasajeros», sentenció, y añadió que juntar el transporte de personas, mercancías banales y peligrosas, producirá «seguro» que las vías se saturen en 5 años. «Sería una pena que dentro de unos años tuviéramos que hacer otro corredor. Tendremos unas estructuras que no hacían falta, que no funcionan y unas inversiones millonarias que no sirvieron por nada», sentenció.

Un proyecto propio

Otra de las quejas de la plataforma es que el Mitma no les diera respuesta al proyecto alternativo del CM que presentaron hace un año. Tal como explican en su página web, la propuesta, llamada Corredor 4, fue trabajada con los ayuntamientos y entidades empresariales implicadas, y aprovecha los corredores ferroviarios y viarios existentes, como plataformas de AVE o los carriles previstos para la ampliación de la AP-7, proyecto desestimado.

La propuesta de la plataforma fue una alternativa a las presentadas por el Mitma, ya que todas ellas contemplaban el paso del CM por alguna población. Ante la no respuesta del ministerio y el avance de las obras del Corredor, la plataforma se ha propuesto incrementar sus acciones reivindicativas. Vázquez explicó que intentarán aumentar su exposición pública, tanto dentro como fuera de Cataluña, mediante actos que comunicarán pronto. Por otra parte, también pretenden aumentar la concienciación ciudadana con acciones de calle, y seguirán insistiendo por la vía judicial.