Ariadna Tuxell: entre el rosa y el negro, con un toque de rojo

Publicado por Cristina Serret Verificado por Creado: Actualizado:

Policía de profesión y escritora por convicción. O viceversa. Las dos afirmaciones son válidas por describir la actividad de Ariadna Tuxell, Mossa d'Esquadra y autora de novelas románticas con un punto de erotismo. Esta sabadellense con una residencia en Roda de Berà empezó a escribir de bien pequeña, por afición.

«Y cuando nació mi hija, que resultó ser una marmoteta, me decidí a dar el paso», explica. La espuela definitiva, sin embargo, fue la saga Sombras de Grey: «Me gustó mucho, y pensé que, para hacer coña con las amigas y las mujeres de la familia, podría escribir alguna cosa parecida». Así nació La duda y el deseo. Y, después, han venido quince novelas más.

A la hora de escribir, admite Ariadna, «escritora y policía se nutren la una de la otra. La escritora sin la policía, sería incompleta, porque muchas de las historias las he vivido yo personalmente, en actuaciones mías o de compañeros». Es por eso, afirma que «lo que más gusta de mis novelas es que hay mucha verdad. No son tramas surgidas de la imaginación, y supongo que eso hace que el lector empatice». Además, detalla, «son historias del día a día, que nos pueden pasar a todos. Si no las has vivido tú, seguro de que un amigo o un familiar lo habrá hecho».

En cuanto al género que la define, Ariadna admite que sus libros se pueden clasificar como de novela romántica-erótica, aunque muy impregnados por tintes de realidad, y en algunos casos, también de novela negra. Es por eso que el próximo trabajo que tiene entre manos es la publicación, encargada por el editorial Malpaso, de una trilogía en la que el negro predomina sobre el rosa.

Eso sí, sin dejar de lado el rojo: «Me contactó esta editorial de Barcelona porque querían publicar una trilogía que tuviera como protagonista a una policía, y pensaron que no encontrarían a nadie mejor para hacerla que una policía que escribe». Así es como, esta Navidad, se publicará esta nueva incursión de Ariadna, «una serie de novela negra pero con el salseo que acostumbro a poner a mis historias».

El argumento de este Dark romance o novela romántica negra se centra en la historia de una sargento de los Mossos que tiene que resolver un caso en el que puede haber implicados otros miembros del cuerpo policial. «Hay algunos momentos un poco subiditos de tono porque lo pedía el editorial, y al lector también le gusta», anuncia.