Unas 200 personas muestrean la presencia de pellets en la playa del Racó de Vila-seca

Unas 200 personas han muestreado este sábado la presencia de pellets en la playa del Racó de Vila-seca, en el marco de una acción impulsada por la entidad Good Karma Projects. La iniciativa combina el activismo ciudadano con la investigación científica, con la recogida de muestras para determinar la densidad de este granulado en el entorno. Después de que los voluntarios hayan recogido muestras en la arena, se ha constatado que había 2.827,5 pellets en superficie. En el quinto aniversario de la entidad, su cofundador Jordi Oliva ha denunciado «la llegada constante» y una «contaminación sistemática» al conjunto de la costa tarraconense. Por todo ello, ha insistido en la necesidad de actuar en origen y se ha mostrado esperanzado con la nueva ley catalana de residuos.

Una veintena de entidades ecologistas se han añadido a la iniciativa liderada por Good Karma Projects en la playa del Racó de Vila-seca, junto al Pinar. Es en este punto donde la agrupación alerta que han cuantificado una alta densidad de pellets en superficie a lo largo de sus cinco años de historia y apunta que se trata de la playa con más granulado de toda la península Ibérica. De hecho, esta ha sido la tarea de los cerca de 200 voluntarios que han participado en la acción, que ha consistido en un muestreo de este microplástico y al mismo tiempo, en una limpieza del entorno de otros residuos de más bulto.

Para conseguirlo, los organizadores han delimitado varias zonas de la playa, divididas en secciones de dos metros cuadrados. En primer lugar, los participantes han tenido que revisar cada superficie con la ayuda de pequeños cedazos para separar los microplásticos de la arena. A partir de aquí, han clasificado y apuntado los residuos localizados en cada espacio, para posteriormente calcular la densidad de estos elementos en la arena. En esta ocasión, han constatado una media de 2.827,5 pellets por cada metro cuadrado. La falta de lluvias y de oleaje han propiciado estos datos, según los impulsores de la acción. Les datos recogidos se presentarán la próxima semana en Fiscalía para hacer tener conocimiento del estado actual de contaminación presente en la zona.

Algunos de los participantes se han estrenado en el activismo medioambiental este sábado, concienciados ante el desastre natural registrado en las costas gallegas. Es el caso de la familia de Álvaro Lucas, un vecino de Cambrils que no era consciente de que el problema de los microplásticos pudiera tocarles de más cerca. «Cuando ves todo lo que encuentras, te impacta. Es una pena por las playas y nuestro medio ambiente, esperamos que con acciones como estas la gente se sensibilice que hay que cuidar el entorno», ha aseverado.

Un caso diferente del de las miembros de la asociación GATA (Grupo de Amigos de Toni Achón), quiénes aparte de organizar excursiones a la demarcación, se implican en acciones ecologistas y de cuidado del medio ambiente. Dolors Busquets, una de sus integrantes, ha afianzado la conciencia ecológica de la agrupación con acciones como la de este sábado.

Simbiosis ciudadano y científico

Más allá de la implicación ciudadana, la acción cuenta con el apoyo de investigadores. De esta manera, tanto el método de recogida de datos como su interpretación se basa en un método científico. Así lo ha destacado el doctor Jaume Folch, profesor de bioquímica y biología molecular en la URV, quien ha puesto énfasis en el incremento de la concienciación medioambiental entre la población. Según Folch, el plástico por sí mismo no tiene una «gran reactividad química», pero tiene la capacidad de atraer otras moléculas que les preocupan, como metales pesados o pesticidas. «En el caso de los pellets en particular, tienen una resiliencia muy grande y pueden estar siglos en el medio. No sé cuántos pulpos ni cuántas sardinas se acabarán comiendo un mismo pellet. A medida que eso pasa, los contaminantes pasan a los tejidos de estos animales y de rebote, a la dieta de las personas», ha alertado.

Paralelamente y a raíz de una denuncia ante la Generalitat presentada por Good Karma y Surfrider Foundation en octubre, Fiscalía de Tarragona inició un expediente para estudiar el origen de la contaminación e incumplimiento de la ley de responsabilidad ambiental. Actualmente, ya son trece las empresas de Tarragona investigadas. En este contexto, el cofundador de la entidad, Jordi Oliva, ha insistido en concentrar los esfuerzos al aplicar medidas centradas en el origen de los pellets. Oliva también ha puesto el foco sobre la nueva ley catalana de residuos para frenar la contaminación que afecta al conjunto de la costa tarraconense.

Un documental para conmemorar el quinto aniversario de Good Karma Projects

La actividad en la playa del Racó ha sido el preludio de los actos del quinto aniversario de Good Karma Projects, que estrena el documental Med2050 en el Museo del Puerto de Tarragona este sábado por la tarde. Se trata de una pieza audiovisual donde se explica tanto las historias de los integrantes de la agrupación como de los retos de futuro que se ha planteado.