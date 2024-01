Publicado por Redacción Verificado por Creado: Actualizado:

El 14% de las parejas convivientes tarraconenses no están casadas, frente al 86% que sí lo están. Se trata de un análisis independiente de la página de citas SugarDaters, tras revisar los microdatos de la encuesta ECEPOV del Instituto Nacional de Estadística.

Cada vez es más frecuente conocer a alguna pareja conviviente que no está casada. Esto parece obvio en franjas de edad inferiores, en las que la mayoría de las parejas no están casadas. Sin embargo, el análisis de esta web afirma que el 34,6% de las parejas convivientes en la treintena no están casadas, el doble de lo que sucede en las parejas en la cuarentena, con un 17,1%. En este caso son datos promedio estatales.

Alexandra Olariu, directora de marketing de SugarDaters, ha dicho que «esto podría significar dos cosas: por un lado, es posible que las parejas estén simplemente retrasando sus matrimonios; por otro lado, puede que muchas parejas estén directamente descartando la idea de casarse».

Porcentaje de parejas convivientes casadas y no casadas por rango de edad.Cedida

Porcentaje de parejas convivientes casadas y no casadas por rango de edad.Cedida

El matrimonio tiene sus ventajas: tributación, herencias, pensiones, atención sanitaria y permisos de trabajo se ven de alguna manera beneficiados cuando el casamiento se ha formalizado. El nacimiento de un hijo también puede tratarse de forma diferente en algunos casos si la pareja es también un matrimonio.

Como mínimo, es recomendable inscribir una relación en el registro de parejas de hecho. Una pareja de hecho no es lo mismo que un matrimonio, pero sí tiene algunas ventajas.

Si una pareja duda entre inscribirse como pareja de hecho o como matrimonio, es recomendable mirar la normativa de cada comunidad autónoma para comprobar las diferencias entre ambas figuras.

Por otro lado, los datos finales de matrimonios de 2022 fueron publicados en noviembre de 2023 por el Instituto Nacional de Estadística y han sido analizados de forma independiente por SugarDaters. En la provincia de Tarragona, el 90,5% de los matrimonios fue por lo civil y el 9,5% a través de una boda religiosa (la mayoría de ellas católica).

Barcelona es la provincia con una mayor ratio de parejas casadas por lo civil, con el 91,1%, seguida por Gipuzkoa (90,9%) y Tarragona (90,5%).

Los territorios con más bodas religiosas, incluyendo todas las religiones, fueron Ceuta (57,2%), Jaén (47,5%) y Córdoba (41,5%).