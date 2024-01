Noemí Llauradó: «El Camp de Tarragona tiene que actuar como si fuera una ciudad única»

Publicado por Oriol Aymí Verificado por Creado: Actualizado:

¿Qué puede obtener el Camp de Tarragona con un área metropolitana que no pueda conseguir ahora mismo con los instrumentos de que ya dispone?

«Ganaremos en eficiencia. En el sentido de que podríamos planificar las políticas públicas con una visión más global, como una ciudad única, en algunas cuestiones que es evidente que se tiene que ir de la mano diferentes municipios que tienen características y necesidades a abordar similares. Probablemente, también ganaremos con una cierta racionalidad de la gestión de según qué infraestructuras y de según cuáles problemáticas. Y tener una visión más de territorio que exclusivamente de municipio. También ganaríamos con mayores recursos para hacer estas políticas que creemos que son de territorio y que sobrepasan el término municipal».

Usted preside al Grupo Impulsor, que es el embrión de todo.

«La Diputación tiene que escuchar las inquietudes de los municipios más pequeños, de los de ámbito rural, pero también las de ciudades mayores. Y tanto Reus como Tarragona, como Vila-seca, Salou, Cambrils, La Canonja, Constantí tienen esta inquietud. El alcalde de Tarragona y la alcaldesa de Reus me preguntaron si la Diputación podía impulsarlo. Este Grupo Impulsor marcará las directrices y los tiempos de cómo tiene que ir adelantando una futura área metropolitana ya no de hecho, sino que ya tendríamos que decir más derecho, creando unas comisiones que abrazarán aquellos retos que creemos que podemos abordar de manera metropolitana».

¿Qué quiere decir de manera metropolitana?

«Un espacio de diferentes municipios que tiene que actuar como una sola ciudad, mutualizando los recursos y planificando de manera conjunta políticas públicas o prestando determinados servicios».

Es decir, impuestos de Reus que vayan a Tarragona, y a la inversa.

«Sí. Eso tendría que ser así. Pero no estamos todavía en este punto. Estamos sólo en la fase de decir los retos que hemos abordar como área metropolitana, y hemos creado las comisiones de Territori, sobre planificación urbanística pero también sobre vivienda o suelo industrial; la de Desarrollo Económico y Social, para abordar en qué nos especializamos y políticas laborales; la de Sostenibilidad, para hablar de residuos, de agua o de energía y la comisión de Movilidad...»

...que es la cuestión que despierta mayor consenso.

«Porque está donde todos detectamos que hay más necesidad de que actuemos de manera conjunta. Además es un ámbito que tiene una repercusión muy directa en la ciudadanía, nos afecta en todas a las personas, para movernos por todas partes y también para mejorar la competitividad de nuestro territorio. También hemos establecido que la presidencia tenga una agenda institucional, para ir explicando la cual es lo que pretendemos allí donde creemos que es importante que lo conozcan. Empezando por la vertiente más institucional, iremos a ver al presidente de la Generalitat».

¿Ya hay fecha?

«Todavía no. También iremos a ver los consejeros y consejeras que tengan relación con estas comisiones temáticas. Iremos a ver a la consejera de Territorio, al de Empresa y Empleo, al de Derechos Sociales y al de Acción Climática. Tenemos la voluntad de que sea una cosa ágil y que vayamos teniendo proyectos concretos porque vemos algunos avances. El más inmediato puede ser el de la Movilidad, porque ahora estará la inversión del Tramcamp. Eso lo podemos tratar de manera conjunta, respetando la autonomía de cada municipio. Podemos hablar también de concesiones de transporte público, como nos podemos vertebrar mejor en transporte público colectivo. Aquí seguro que tendremos que hablar con la Autoridad del Territorial de la Movilidad, que ya existe».

¿Cómo avanzará el trabajo de las comisiones?

«Parece que no todas las avanzarán al mismo ritmo. Por ejemplo, cuando tengamos que hacer aportaciones al Plan Director Urbanístico, se moverá más la comisión de territorio. Si surge alguna cuestión con respecto al tratamiento de residuos, pues se moverá más la comisión de Sostenibilidad. Si surge alguna oportunidad en términos de alguna inversión que pueda venir a nuestro territorio, pues moveremos la desarrollo económico y social. Por lo tanto, no nos limitemos ni nos pongamos corsés previos. Tenemos la voluntad de que sea una cosa ágil y que vayamos teniendo proyectos concretos para que se vean algunos avances. Les presidencias de cada comisión será rotatoria, con turnos de seis meses para los alcaldes del Grupo Impulsor, para que así todos nos pudiéramos involucrar».

Parece seguro de que veremos alguna voz que hable en nombre del área metropolitana antes de que finalice el proceso, pues.

«Correcto. Aquello que a veces se ha pedido, que haya un lobby....Pues ahora ha creado este Grupo Impulsor, y con una manera de funcionar que creemos que será más eficiente para abordar los retos que nos superan como municipio».

¿Qué municipios formarán parte?

«Primero tenemos que hacer todo este recorrido que hemos empezado ahora. Tenemos que saber los retos que queremos abordar de esta manera metropolitana. La cuestión de los recursos es importante: tiene que haber recursos para ejecutar eso. Y planificar de manera conjunta con esta visión de ciudad única. Es decir, nos tenemos que sacar el sombrero de cada municipio que forme parte...todavía no sabemos qué municipios la conformarán...ahora sólo sabemos que hay un grupo impulsor, y que los que están probablemente acaben siendo. Pero eso se ampliará en más municipios, siempre que tenga sentido. Por continuo, por densidad demográfica, por los flujos económicos y sociales... Eso es lo que hemos empezado a trabajar. Y entre todos tenemos que acabar de definir cuál tendría que ser el ámbito territorial de esta área metropolitana. Y en función de sí pesa más la densidad urbana, el continuum urbanizado o el flujos económicos y sociales, puede tener una forma o puede tener otra. Lo que está claro es que tampoco tiene que ser una cosa estática. No nos tenemos que poner corsés».

Hay voces que no creen necesario crear un ente metropolitano...

«Lo que estamos diciendo es que esta área metropolitana tiene que tener personalidad jurídica y disponer de recursos. Eso quiere decir crear un ente local diferente, nuevo, y eso te lo permite la ley. De hecho es como está constituida Barcelona. Pero más allá del de Barcelona hay diferentes modelos que podríamos observar y decidir cuál es el que nos encaja. No necesariamente tenemos que crear otro ente supralocal, sino que hay otros modelos, como agencias o consorcios».

¿Prefiere tender hacia un ente pequeño o grande?

«No sé qué pasará, depende del Grupo Impulsor. Pero creo que las cosas, empezando poco a poco, acaban funcionando mejor. Por lo tanto, no tenemos que partir de un proyecto muy macro sino que tenemos que empezar con alguna de las políticas que creemos que sean prioritarias».

Por ejemplo, la movilidad...¿Podemos fijar un calendario?

Estaría bien que no lo alargáramos excesivamente. Con el área metropolitana ha habido muchas expectativas y, como no ha acabado de cuajar, también se han generado frustraciones. Estamos hablando de pocos años. En temas de movilidad, no irá más allá de 2030. Pero que el calendario no nos limite».

No es la primera vez que el Camp de Tarragona inicia este camino. ¿Porque cree que esta vez tendrá éxito?

«Veo el conjunto de las administraciones alineadas. La Diputación, los municipios, los consejos comarcales...hasta y todo está al caso el Estado a través de la subdelegación del Govern. Hay una alineación de administraciones, que actualmente están dirigidas por colores políticos diferentes, y eso creo que es importante. Y, por otra parte, el contexto en que eso surge: un contexto de oportunidades, ventanas que se abren en ámbitos necesarios, como la movilidad. De la necesidad tenemos que hacer virtud. No sé si en las otras ocasiones que se ha intentado algo similar había estas oportunidades sobrevolando el territorio. También somos una generación de políticos diferente...»

Hay voces que critican que se haya extendido el uso del nombre de área metropolitana antes de dotarla de contenido.

«Este espacio existe, e implica que los municipios que hay alrededor se relacionan con una cierta intensidad. Ahora tenemos que determinar con qué intensidad se relacionan, en qué direcciones, en qué ámbitos... Pero este espacio se tiene que llamar área metropolitana. Otra cosa es que la gobernanza todavía no la tengamos definida».

Tampoco tenemos definido todavía el nombre....

«Le podemos poner el nombre que convenga. Nosotros, al Grupo Impulsor, le hemos dicho del área metropolitana del Camp de Tarragona».

Un nombre que ya marca una tendencia. ¿Está lo bastante maduro el territorio para llegar a todo eso? Porque eso quiere decir que los ayuntamientos tendrán que hacer cesiones.

«Efectivamente, eso quiere decir cesiones. Como hacen también cesiones los estados en la Unión Europea. Los ocho municipios que hemos dado este paso, no lo habríamos hecho si no hubiéramos tenido este grado de madurez. A medida que se tenga que ir avanzando y haciendo estas cesiones, y decidir que tendremos que hacer aportaciones con el fin de hacer estas políticas que no necesariamente caerán en tu término municipal sino en este término más amplio que es el de la ciudad única, tendremos que ver en qué momento está la madurez para hacerlo. Por eso no nos podemos aventurar a decir que eso estará hecho en diez años. Dependerá de cuándo vemos claro que hay que aportar recursos, que hay que crear alguna cosa con personalidad jurídica....y eso tiene que ser consensuado».

¿Consensuado, o unánime?

«Unánime».